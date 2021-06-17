نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الجمعة الموافق 18 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض هايبر بنده اليوم والتي ينتظرها الجميع كي يستفيدوا من منتجاتها حيث تقدم افضل وأجود أنواع المنتجات والسلع الغذائية بخصومات كبيره جدا حيث تصل الي 50% في جميع المتاجر والأسواق حيث تقدم جميع أنواع الفواكه والخضروات الطازجة و اللحوم والأسماك وجميع أنواع البقوليات والمعلبات بالإضافة إلي الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية كل ذالك تقدمه عروض هايبر بنده في جميع مدن المملكة العربية السعودية.

عروض هايبر بنده اليوم

تحتوي عروض هايبر بنده علي العديد من المنتجات الغذائية حيث تقدم جميع أنواع البسكويت ومنه معمول بالتمر بسعر 18.95 ريال سعودي و البسكويت المصري الطويل بسعر 18.95 ريال سعودي فقط و الكروسان و الكب كيك كما تحتوي أيضا علي جميع أنواع الجبن حيث تقدم جبن شيدر علب المراعي بسعر 7.95 ريال سعودي و جبنه موزاريلا 12.95 ريال سعودي و جبن بالقشطة مربعات و شرائح جبن شيدر

تضم عروض هايبر بنده اليوم جميع انواع المكسرات المشكله بسعر 49.95 ريال سعودي و البن المحمص وكذالك ايضا المكسرات تايلنديه مشكله بسعر 39.95 ريال سعودي و عدس احمر بسعر 7.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي عروض هايبر بنده الزيتون الاخضر المغربي بالفلفل بسعر 18.95 ريال سعودي و المربي و جبن قليل الدسم و لبنه المراعي.

كانت هذه عروض هايبر بنده والتي قدمنها لكم من خلال موقع ثقفني عبر مجله العروض ك يستفيد الجميع من تلك المنتجات المتواجده في جميع متاجر وأسواق هايبر بنده في جميع المدن مكه وجده والرياض حيث ينتهي هذا العرض الثلاثاء فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات قبل نفاذ العرض أو نفاذ الكميه المحددة.