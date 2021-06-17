نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الجمعة الموافق 18 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده اليوم والتي ينتظرها جميع مواطنين المملكة العربية السعودية في جميع المدن حيث تعد من افضل العروض التي تقدم افضل وأجود المنتجات الغذائية كالفواكه والخضروات و جميع أنواع المعلبات الغذائية و اللحوم والدواجن المجمدة والأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية والشاشات التليفزيونية والجوالات بمختلف أنواعها بخصومات كبيره للغايه حيث تصل إلي 50% حيث يستمر هذا العرض حتي الثلاثاء فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات قبل انتهاء العرض أو نفاذ الكميه.

عروض بنده اليوم

تقدم عروض بنده جميع أنواع البسكويت الذي يحبه الجميع الصغار والكبار حيث تحتوي علي معمول بالتمر بسعر 18.95 ريال سعودي و البسكويت المصري الذي يتميز بمزاقه الرائع و كذالك الكروسان و الكب كيك و دونات بالسكر والخبز صغير الحجم بخصومات كبيره للغايه كي يستفيد الجميع من عروض بنده في جميع المدن المملكة العربية السعودية.

تضم عروض بنده جميع أنواع اللحوم والأسماك حيث تحتوي علي سمك بياض حمام و شعور كبير و جريد صغير بسعر 19.95 ريال سعودي و الجمبري المنظف بسعر 59.95 ريال سعودي و وسمك القاروص و الجمبري البحري بسعر 69.95 ريال سعودي فقط.

تشمل عروض بنده جميع أنواع المنظفات والمساحيق الهامه التي يحتاجها كل منزل حيث تقدم سائل مبيض كلوركس بسعر 16.95 ريال سعودي و وسائل مذيل للبقع عن الأقمشة و سائل غسيل الصحون و اقرص لغسيل الصاحون و معطر الجو بسعر 6.95 ريال سعودي.

كانت هذه عروض بنده اليوم 18 يونيو علي جميع المنتجات والسلع الغذائيه وجميع الادوات المنزليه وجميع أنواع المساحيق التي يحتاجها كل بيت كل ذالك تقدمه بتخفيضات تصل الي نصف الثمن كي يستفيد جميع الأشخاص فسارعوا في الحصول علي المنتجات والاستفادة من تلك التخفيضات الكبيرة.