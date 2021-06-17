نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الجمعة الموافق 18 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم حيث تعد من العروض المميزة والتي يحبها الجميع حيث تقدم تخفيات علي جميع المنتجات الغذائية من خضروات وفواكه طازجه كما تحتوي أيضا علي جميع الجوالات بمختلف أنواعها والشاشات التليفزيونه كما تقدم جميع انواع الاجهزه المنزلية والأدوات الكهربائية بخصومات تصل إلي 50% في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم في جميع مدن المملكة العربية السعودية كي يستفيد الجميع من تلك الخصومات الكبيرة للغايه.

عروض العثيم اليوم

تقدم عروض العثيم جميع أنواع الفواكه والخضار الطازج حيث تحتوي علي التمر بسعر 5.95 ريال سعودي و الليمون الأخضر بسعر 5.95 ريال سعودي و و بطاطس بسعر 3.95 ريال سعودي و الجزر المستورد و الطماطم بسعر 4.50 ريال سعودي و الفلفل الرومي و التمر الهندي كما تحتوي عروض العثيم علي الكمثري بسعر 6.95 ريال سعودي و العنب بسعر 9.95 ريال سعودي و التفاح بسعر 10.95 ريال سعودي فقط.

تشمل عروض العثيم جميع أنواع الجبن والزيتون حيث تقدم الجبن القريش بسعر 15.95 ريال سعودي و لانشون بسعر 17.95 ريال سعودي و وخلطه زبده أماراتي و جبن جرين لاند و جبن فيتا مصري بسعر 10.95 ريال سعودي كما تحتوي علي العديد من المعلبات الغذائية كالفول و الحليب و الجبن بخصومات كبيره كي يستفيد الجميع من العرض المميز وقبل انتهاء العرض.

كانت هذه عروض العثيم التي قدمناها لحضراتكم من خلال موقع ثقفني والتي تحتوي علي جميع المنتجات التي يحتاجها كل بيت كالمنتجات الغذائية من فواكه وخضروات وجميع أنواع المشروبات والبسكويت و الشوكلاته و الأجهزة المنزلية والكهربائية كالمكنسة وقدر الضغط و الغلاية الكهربائية حيث تستمر هذه العروض حتي الثلاثاء فساعوا في الحصول علي تلك المنتجات قبل انتهاء الكميه في متاجر وأسواق عبدلله العثيم.

عروض BYD المملكة العربية السعودية