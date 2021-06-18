شوف عروض لولو الأسبوعية تخفيضات خيالية تصل ل% أقوى عروض السعودية

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عروض لولو الأسبوعية، المجلة الجديدة لهايبر ماركت لولو بعنوان صفقات العيد الرقمية نقدم لكم اليوم عدد من عروض مجلة التخفيضات الجديدة والعروض الاسبوعية أون لاين وصفقات أسعار لولو السعودية من 10 حتى 18 مايو 2021 حيث يمكنكم متابعة الأسعار التي تطرح داخل صفحات العروض، نتمنى أن تكون أسعار التخفيضات الجديدة أن تنال إعجابكم، وانتظروا دائما احدث العروض الأسبوعية هايبر ماركت لولو وتابعونا. عروض لولو الأسبوعية خصومات لولو على الأجهزة الكهربائية: تخفيضات لولو هوفر مكنسة كهربائية، باور سويفت ١٧٠٠ واط، بسعر ٢٧٩ بدل من ٣٨٩ ريال سعودي.

خصومات لولو بوش خلاط يدوي بسعر، ١٩٩ بدل من ٣١٩ ريال سعودي.

تنزيلات لولو هوفر مكنسة السجاد ١٢٠٠ واط، بسعر ١١٩٩ بدل من ١٦٩٩ ريال سعودي.

بيسيل مكنسة كهربائية ١٥٠٠ واط، بسعر٢٩٩ بدل من ٣٤٩ ريال سعودي.

براون خلاط ملتي كويك يدوي، بسعر ١٨٩ بدل من ٣٨٩ ريال سعودي.

سوبر جينرال خلاط (٢×١) ٥٠٠ واط، بسعر٨٩ ريال سعودي بدل من ١٢٩.

مولينكس خلاط ٧٠٠ واط، بسعر ١٩٥ بدل من ٣٥٩ ريال سعودي. تخفيضات لولو اليوم تنزيلات لولو على تيفال شواية لحم بانيني، بسعر ١٩٩ بدل من ٢٩٩ ريال سعودي.

عروض لولو اليوم بوش مفرمة اللحم ١٨٠٠ واط، بسعر ٣٩٩ بدل من ٤٩٩ ريال سعودي.

خصومات لولو ثلاجة هاس ٤٢ لتر بسعر ٣٦٩ بدل من ٤٢٩ ريال سعودي.

هياتشي فرن كهرباء ٥٢ لتر بسعر ٣٦٩ بدل من ٤٩٩ ريال سعودي.

مولينكس قطاعة صغيرة ٥٠٠ واط، بسعر١١٩ بدل من ١٨٩ ريال سعودي.

فريزر كوين أفقي سعة ١٧.١ قدم لون أبيض بسعر،١٧٩٩ بدل من ٢٠٩٩ ريال سعودي.

فريزر كوين أفقي سعة ١٣.٧ قدم لون أبيض، بسعر ١٥٩٩ بدل من ١٨٩٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو الأسبوعية تخفيضات خيالية تصل ل% أقوى عروض السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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