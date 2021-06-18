نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين تخفيضات من 20 ل 50% الحق التخفيضات في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية، متجر العثيم من المتاجر التي ذاع صيتها في أنحاء المملكة العربية السعودية فيوجد للمتجر سلسلة فروع في مدن السعودية المختلفة سواء كان في الرياض أو الدمام أو الخبر وغير ذلك، وإذا كنت ترغب في التعرف على العروض المقدمة من متجر العثيم فيمكنكم إتباع قراءة هذا المقال. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم في السعودية: تخفيضات العثيم وصل سعر الشمام المحلي إلى 1.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم الكمثري روز ماري وصل سعرها إلى 6.95 ريال سعودي.

سعر البرتقال العصير وصل إلى 2.95 ريال سعودي.

خوخ سكري علبة وصل سعره إلى 8.95 ريال سعودي.

باذنجان رومي أسود وصل سعره إلى 3.75 ريال سعودي.

سعر الثوم وصل إلى 5.95 ريال سعودي.

بلغ سعر الجزر المستورد إلى 4.95 ريال سعودي.

وصل سعر البطاطس إلى 2.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم على الملفوف محشي وصل سعره داخل متجر العثيم إلى 2.25 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم سعر نشا الرياض وصل إلى 10.25 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 13.70 ريال سعودي.

خصومات العثيم صلصة طماطم هالي وصل سعرها إلى 6.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.31 ريال سعودي.

تونة جنتل ابيض فاخر وصل سعره إلى 9.25 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 14.85 ريال سعودي.

زبدة فول سوداني هالي ناعم وصل سعره إلى 5.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 10.25 ريال سعودي.

حليب هالي مكثف محلي وصل سعره إلى 4.95 ريال سعودي.

جبن زدني كريم وصل سعره داخل متجر العثيم إلى 17.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 19.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين تخفيضات من 20 ل 50% الحق التخفيضات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الاثنين تخفيضات من 20 ل 50% الحق التخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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