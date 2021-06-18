تراند الفن: جدل عارم.. مريض يحصل على أول دواء يصدر لـ«ألزهايمر» منذ 18 عاما

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 01:09 صباحاً - حصل رجل من رود آيلاند الأمريكية على أول عقار معتمد حديثًا لعلاج مرض ألزهايمر على الرغم من تساؤلات حول تكلفة الدواء وفعاليته وفقا لصحيفة «نيويورك بوست».

وكان مارك أركامبولت، 70 عاماً، هو أول شخص خارج التجارب السريرية يحصل على جرعة من دوار «Aduhelm» من شركة «Biogen»، والتي يتم تناولها عن طريق الوريد كل شهر، يمكن أن تكلف في المتوسط ​​56000 دولار في السنة.

ذكرت وكالة رويترز أن برنامج الذاكرة والشيخوخة في مستشفى بتلر أعطى الجرعة الأولى. وقال الدكتور ستيفن سالواي، أستاذ طب الأعصاب بكلية الطب بجامعة براون: «إننا نشهد حقبة جديدة في العلاج».

وتمت الموافقة على الدواء الأسبوع الماضي من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على الرغم من طلب بعض الأطباء من إدارة الغذاء والدواء رفض الدواء.

وأفادت تقارير بأن ثلاثة علماء في لجنة استشارية لإدارة الغذاء والدواء استقالوا بعد الموافقة على الدواء. وقال الدكتور آرون كيسيلهايم، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز: «قد يكون هذا هو أسوأ قرار موافقة اتخذته إدارة الغذاء والدواء ويمكنني أن أتذكره».

وشكك البعض في كفاءة الدواء مقارنة بمخاطر الآثار الجانبية، إذ وصفت جمعية الزهايمر سعر الدواء بأنه «ببساطة غير مقبول».

ردت الدكتورة باتريسيا كافازوني ، مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية: «نحن نتفهم أن الدواء قد حظي باهتمام الصحافة ومجتمع مرضى الزهايمر.. وغيرهم من أصحاب المصلحة المهتمين».

ويُعد هذا الدواء الجديد هو أول علاج معتمد لمرض ألزهايمر منذ حوالي 18 عامًا والأول الذي يأمل الأطباء ألا يخفف الأعراض فحسب، بل يستهدف العلاج من المرض الأساسي.

كان هناك أكثر من 120 ألف حالة وفاة بسبب مرض ألزهايمر في الولايات المتحدة في عام 2019 بزيادة أكثر من 50% عن العقد السابق، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.