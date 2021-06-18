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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 01:09 صباحاً - تهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار السلع الغذائية خاصة الخضروات والفاكهة بشكل يومي، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» استمرار للخدمات اليومية التي تقدمها أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق، اليوم الجمعة 18 يونيو الحالي، على النحو التالي:
أسعار الفاكهة اليوم
سعر الخوخ
وبلغ سعر الكيلو جرام من الخوخ نحو 10 جنيهات.
سعر الموز
وتراوح سعر كيلو الموز اليوم في الأسواق بين 8 جنيهات إلى 12 جنيها.
سعر الكانتالوب
ويتراوح سعر الكانتلوب اليوم الثلاثاء بين 4 و8.5 جنيه.
سعر التفاح
وتراوح سعر الكيلو جرام من التفاح ما بين 12 إلى 40 جنيهًا.
سعر البطيخ
ويتراوح سعر البطيخ اليوم الثلاثاء بين 20 و40 جنيها.
سعر البرتقال
ويتراوح البرتقال أبوسرة بين 4 إلى 7 جنيهات.
سعر اليوسفي
ويتراوح اليوسفي بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.
أسعار الخضروات اليوم
سعر البطاطس
وتراوح سعر البطاطس في الأسواق من 1.5 جنيه وصولًا إلى 3 جنيهات.
سعر البصل
وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق، من 1.5 إلى 4 جنيهات.
سعر البامية
وبدأ سعر البامية اليوم من 15 وصولا إلى 20 جنيهًا للكيلو.
سعر الجزر
وتراوح سعر الجزر بالأسواق بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو.
سعر الكوسة
وتراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، من 2 إلى 4 جنيهات.
سعر السبانخ
تراوح سعر كيلو السبانخ من 3 إلى 5 جنيهات.
سعر البسلة
تراوح سعر البسلة اليوم بين 3 و6 جنيهات للكيلو.
سعر الثوم
ووصل سعر الثوم الأبيض نحو 20 جنيهًا، فيما سجّل الثوم الأحمر 25 جنيهًا.
سعر القلقاس
تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم الثلاثاء بين 3 إلى 4 جنيهات.
سعر الطماطم
تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم الثلاثاء بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.
سعر الخيار
ووصل سعر كيلو الخيار البلدي إلى 5 جنيهات.
سعر الفاصوليا
تراوح سعر الفاصوليا اليوم من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه للكيلو.
سعر الفلفل الألوان
وتراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.
سعر الخس الكابوتشي
ووصل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم إلى 5 جنيهات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 18-6-2021 في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.