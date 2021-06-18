تراند الفن: بعدما وصفها بـ«الشحاتة».. سميرة عبد العزيز لـ«محمد رمضان»: ربنا يهديك

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أعربت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن حزنها الشديد، بعدما تلقت الشتائم والسباب من قبل الفنان محمد رمضان، لاعتذارها عن عدم المُشاركة معه في عمل درامي، إذ وصفها بـ«الشحاتة والحقيرة».

وأكدت سميرة عبد العزيز، لـ«الوطن»، أنها لن تتخذ أي إجراء قانوني ضد محمد رمضان، رغم ممارسته السب والقذف ضدها، قائلة: «مردتش على الشتايم بتاعته ومش هرفع عليه قضية، واعتبرت الموضوع منتهي، بس ربنا يهديه ويرشده لطريق الخير».

وقالت إنه شعر بغضب شديد، بعد اعتذارها عن تجسيده دور والدته في أحد المسلسلات، متابعة: «هو خد الموضوع على نفسه، رغم إنّ الاعتذار ده حريتي الكاملة وأنا حرة، وكنت هعتذر عن المسلسل حتى لو مش هو البطل».

وكانت الفنانة سميرة عبدالعزيز، قد كشفت عن تلقيها الشتائم والسباب من الفنان محمد رمضان، وتطاوله عليها، وذلك على خلفية رفضها المُشاركة في أحد المسلسلات التي يؤدي بطولتها.

وقالت سميرة عبدالعزيز، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنها فوجئت بالفنان محمد رمضان، يُراسلها عبر تطبيق «واتس آب» الشهير، حيث أرسل لها الشتائم والإهانات، ووبخها، متابعة: «لاقيته بيبعت لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا جزمة أمي أحسن منك، وأنا باخد 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه».