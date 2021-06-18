تراند الفن: موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية وكيفية الحصول عليها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 01:09 صباحاً - ينتظر الآلاف من الطلاب الإعدادية، موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية، ويبحث أولياء الأمور والطلاب عنها عبر محركات البحث بشكل مستمر، عقب الانتهاء من الامتحانات وبدء أعمال التصحيح، وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمعظم المحافظات، المقرر إعلانها في الغربية، الأسبوع بعد المقبل، وفقا لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتقدم «الوطن»، موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية، ضمن الخدمات التي تقدمها للطلاب على مدار الساعة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية.. الأسبوع بعد المقبل

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أنه سيتم إعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية، مع قرب الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات، ومن المقرر أن يجرى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الغربية الأسبوع بعد المقبل، أي بعد نحو 12 يومًا، بعد الانتهاء من التصحيح والتدقيق والمراجعة ولجان الرصد.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية.. التصحيح بالإدارات

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب، بدأت في كنترولات الإدارات الفرعية وليس في الكنترول المركزي، على أن يتم الانتهاء من التصحيح وإرسال الأوراق إلى الكنترول المركزي.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية.. رابط الاستعلام

ويمكن لطلاب محافظة الغربية، الحصول على النتيجة بعدما يجري تحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية، ويمكنهم الحصول عليها من موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على الإنترنت، من هنـــــــــــــــا، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 برقم الجلوس، أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية من هنـــــــــــــا.