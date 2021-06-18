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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أدمن دقيقتين مضت آخر الأخبار 2 زيارة
يتمتع مولود برج القوس بشخصية حيوية ونشيطة، كما يحب الاكتشاف، لذلك هو كثير الأسئلة ولا يمكن إحباطه بسهولة.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني
المريخ في منزل الحظ يمدك بالإصرار والإرادة، ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك.
حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات سعيدة تجمعك بالأحبة والصحبة الحلوة.
ومن أبرز مشاهير برج القوس لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي ويوافق تاريخ ميلاده 15 ديسمبر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حظك اليوم الجمعة 18-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.