تراند الفن: حظك اليوم الجمعة 18-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يتمتع مولود برج القوس بشخصية حيوية ونشيطة، كما يحب الاكتشاف، لذلك هو كثير الأسئلة ولا يمكن إحباطه بسهولة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

المريخ في منزل الحظ يمدك بالإصرار والإرادة، ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات سعيدة تجمعك بالأحبة والصحبة الحلوة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي ويوافق تاريخ ميلاده 15 ديسمبر.