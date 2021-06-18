فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 01:09 صباحاً - وكالات: قصفت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، موقع الإدارة المدنية شمالي قطاع غزة. كما شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية استهدفت موقعا تابعا لكتائب القسام التابعة لحركة حماس، في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة. وذكر مصدر في غزة لمصراوي، أن طائرات الاحتلال استهدفت موقعا للقسام، شمالي قطاع غزة. وذكر حسابات رسمية لفصائل فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي أن “طائرات العدو الإسرائيلي تستهدف مواقع للمقاومة شمال قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة”. فيما دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، في أعقاب غارات الاحتلال على القطاع.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقع الإدارة المدنية شمال قطاع غزة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.