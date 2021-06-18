نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده للأسبوع الثاني والمستمرة حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 من ذو القعدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده ، هو ما يبحث عنه الكثير في الآونة الأخيرة وذلك لما يقدمه من عروض تنافسية على أسعار السلع الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية ومستلزمات الحياة اليومية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، حيث يقدم هايبر بنده العديد من العروض المختلفة في صورتين ووفقاً لما هو منشور عبر موقعهم الرسمي فقد قامت أسواق بنده بتقديم أقوى العروض الصيفية بجانب العروض الأسبوعية، ونحن في هذا المقال سوف ننقل لكم بعضاً من مجلة العروض الأسبوعية الخاصة بالأسبوع الثاني والتي بدأت من يوم الأربعاء الماضي بتاريخ السادس عشر من شهر يونيو والمستمرة حتى يوم الاثنان والعشرون من الشهر الجاري.

مجلة عروض هايبر بنده للأسبوع الثاني

تقدم أسواق بنده العديد من العروض الأسبوعية المختلفة على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية وكل ما يلزم للبيت السعودي، وذلك لما فيه من وفر وفرق في الأسعار عن باقي الأسواق الاستهلاكية الأخرى والتي سوف تنقسم لعدة أقسام مختلفة من مواد غذائية وعروض خاصة باللحوم والأسماك والدواجن، بخلاف العروض الخاصة بالأجهزة الإلكترونية وهي كالتالي:

مجلة عروض السلع الغذائية المختلفة

وهناك العديد من العروض الأخرى في منتجات اللحوم والدواجن والأسماك والتي سوف نعرضها لكم بأسعار تنافسية عن باقي الأسواق، حيث تقدم بنده عرض خاص وفريد على سعر اللحم الضاني فسعر الخروف كامل 699.95 ريال سعودي أي ما يقارب السبعمائة ريال سعودي مع تقديم خدمة التقطيع مجانية وسوف نعرضها لكم في مجلة العروض الخاصة باللحوم والأسماك ومنتجات الدواجن والمجمدات.

مجلة عروض اللحوم والأسماك والدواجن والمجمدات

وهناك أيضاً بعض العروض المختلفة على أسعار منتجات العناية الشخصية بجانب أسعار فريدة لبعض الأجهزة الكهربائية والتي تم طرحها في مجلة العروض الخاصة بهم ولفترة محدودة، حيث قامت أسواق بنده بعرض مقلاة كهربائية تعمل بدون زيت سعة 3 لتر من ماركة أموجي بسعر تنافسي بقيمة 139 ريال سعودي، وماكينة الحلاقة الأكثر شهرة وانتشاراً ماكينة موسر الألمانية بسعر 69 ريال فقط، ومكواة البخار العمودية جيباس بسعر 89 ريال، ومكنسة كهربائية ماركة كليك أون بسعر 139 ريال سعودي.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم كل ما تم طرحة من أسواق بنده في مجلة العروض الخاصة بهم والتي تسري حتى تاريخ 22 يونيو للعام الحالي.

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