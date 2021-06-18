تراند الفن: تامر حسين يعلن انتهاء الخلاف مع رامي صبري: بحكم العشرة الموقف عدى

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أعلن الشاعر الغنائي تامر حسين انتهاء الخلاف القائم منذ فترة بينه وبين الملحن عزيز الشافعي والمطرب رامي صبري، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك صوره تجمعه مع عزيز الشافعي ورامي صبري، وعلق قائلا: بالمناسبة عشان ناس كتير بتسألني هل مازال في مشكلة بيني وبين زمايلي رامي صبري وعزيز الشافعي، دى صورة لينا من 3 أسابيع، رامي من شهرين برأنا تماما من أي وعود أو كلام قولناه ومنفذنهوش ببوست في العلن، وأكد كلامه بفيديو عملناه وخلصنا الموضوع واتصالحنا بشكل شخصي واتعاتبنا.

وأضاف حسين: رامي جه ستوديو الملحن عزيز الشافعي واتصافينا وعملنا فيديو قولنا فيه كل التفاصيل، وبحكم العشرة الموقف عدى وبدأنا صفحة جديدة بنية صافية، وربنا يكرمنا جميعا بالخير، والعلاقات الإنسانية المحترمة قبل الفن نفسه، والأغاني بتروح وتيجي والنجاح رزق، وكله بياخد نصيبه محدش هايمنع مخلوق ينجح.

واختتم: سيرتنا جميعا مهمة، نحافظ عليها، وربنا ما يجيب زعل ولا مشاكل، ويلهمنا بكلمة الحق دايما، حبيت أوضح عشان اتسألت كتير والصلح خير.

قصة خلاف تامر حسين وعزيز الشافعي مع رامي صبري

في يناير الماضي، أعلن رامي صبري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» غضبه من الملحن عزيز الشافعي قائلا: «ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني وإحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي بتاعي، وهي أغنية شكرا كده للي سبنا، وأغنيه زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى».

وعلق الشاعر تامر حسين على البوست قائلا: أي كلام في أي كلام، لا أساس له من الصحة، أما الأغنية بتنجح بتحلو في عين الجميع، ورامي غلط وعمال يخسر، مهما صلح غلطاته مصر يخسر».

وتدخل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين لحل الخلاف ليعلن تامر حسين ذلك عبر الفيس بوك قائلا: «شكراً للنقيب المُحترم الفنان هاني شاكروالشاعر الكبير الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المُؤلفين والملحنين لحرصهما الشديد على القيم والمبادئ ورفضهما التجاوزات التي لا تليق بالمُبدعين المصريين وأصحاب الحقوق، اهتمامكم فوق راسي ومكالمتكم فوق راسي، اتقفل الموضوع نهائي بمكالمتكم وبتسجيلي 4 برامج أمس فيهم تفاصيل التفاصيل».