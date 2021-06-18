تراند الفن: تفاصيل أول كمبوند في صعيد مصر بمحيط آثار تونا الجبل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن أول مجمع سكني «كمبوند» في الصعيد بالطريق الصحراوي الغربي «مصر – أسيوط»، والذي بدأت بشائر البناء فيه وهو كمبوند جنة ملوي الجديدة، والتي جرى الاستثمار بها بنحو 250 مليون جنيه بقطاعي الإسكان والطرق.

وترصد «الوطن» تفاصيل مكان إنشاء مدينة ملوي الجديدة الكائنة بمحيط منطقة تونا الجبل الأثرية، والتي تضم عشرات المعابد والمقابر والسراديب الأثرية ومن بينهم معبد شهيد الحب إيزدورا، إضافة إلى موقعها المميز القريب من الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى قربها من أكبر مصنع للسكر في الشرق الأوسط.

وقال المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، في تصريحات، أنه تم البدء في أعمال التشطيبات لـ1024 سكنية (32 عمارة) «أرضي + 7 أدوار متكررة» بمشروع JANNA بمدينة ملوي الجديدة بنسبة إنجاز بلغت نحو 65%، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني وأعمال البناء بمعظم عمارات المشروع، والبدء في أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وبلغ حجم الاستثمارات حوالي 250 مليون جنيه في قطاعي الإسكان والطرق بالمدينة.

وأشار المهندس أشرف فتحي، إلى أنه حتى الآن تم حجز 129 قطعة أرض متميزة بالمرحلة الأولى من المدينة، بأول طرح لها لقطع الأراضي، وجارٍ استكمال أعمال فرمة الطرق بالمنطقة الواقع بها قطع الأراضي وبلغت نسبة التنفيذ مرحلة متقدمة.

خبير عقاري ارتفاع اسعار الشقق بالصعيد

وقال أحمد سيد خبير عقارات إن العقارات في محافظات الصعيد ستشهد طفرة وارتفاع بالأسعار بنسبة 20% خلال الفترة القادمة، خاصة بعدما أعلنت الدولة على إنشاء مدن الجيل الرابع، ما يؤدي إلى تنمية عمرانية في محافظات الصعيد، خاصة بعد استكمالا مراحل تنفيذ الأعمال المختلفة بالمرحلة الأولى من مدينة ملوي الجديدة.

وأشار الخبير العقاري إلى أنه تم التنبيه على جميع الشركات بزيادة معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات حتى يتم الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد طبقا للبرامج الزمنية من قبل مسؤولي الجهاز بالمدينة.