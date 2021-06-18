تراند الفن: حظك اليوم الجمعة 18-6-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن ‏43 ثانية مضت آخر الأخبار 1 زيارة

مولود برج الجوزاء شخصية ذكية، ويحلل تصرفات من حوله بشكل دائم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي. حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني الوضع الفلكي يدعمك اليوم وقد يعدك ذلك بأجواء هادئة وتتألق مواهبك. حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي القمر في منزل الحب يجعلك تبدو أجمل خاصة عندما تظهر مشاعرك الجميلة. ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

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