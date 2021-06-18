فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 02:09 صباحاً - يبحث آلاف الطلاب وأولياء أمورهم في محافظة قنا، عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2021 برقم الجلوس والاسم، لمعرفة مجموع درجاتهم النهائية، ومن خلالها يمكن تحديد مستوياتهم العلمية، وتحديد اختيار المدارس الثانوية التي سيتم قبولهم فيها، وتنسيق مدارس الثانوية العامة أو مدارس التعليم الفني، وتأتي حالة الترقب بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا، بداية الأسبوع المقبل، وأنه يتم حاليا رصد الدرجات داخل داخل كنترول لجنة النظام والمراقبة في مدينة قنا.
تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2021.. الانتهاء من التصحيح
تفقد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، لجنة الكنترول الرئيسية الخاصة بالشهادة الإعدادية في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أعمال التصحيح شبه المنتهية، وأنه يجرى حاليا عمليات رصد الدرجات في شيت النتائج الخاص بدرجات الطلاب على مستوى 9 إدارات تعليمية.
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2021.. الأسبوع المقبل
ورجح «صبري» موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا، أن تكون بداية الأسبوع المقبل، أو في منتصفه، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة لدرجات الطلاب، سيتم اعتمادها من اللواء أشرف الداودي محافظ الإقليم.
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا.. في المدارس
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2021، سيتم إتاحتها داخل المدارس الإعدادية في المحافظة، موضحًا أن هناك أكثر من 51 ألف طالب وطالبة، أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية من أبناء محافظة قنا، وسيتم الإعلان عن 10 الأوائل للشهادة الإعدادية، وتكريمهم على مجهودهم وتميزهم في المراحل الدراسية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.