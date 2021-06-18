تراند الفن: هادية حسني: «اللي مقدرتش أعمله لنفسي هوفره للرياضيين وذوي الإعاقة»

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 03:09 صباحاً - قالت هادية حسني عضو مجلس النواب، ولاعبة الريشة الطائرة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو 2020، إن إدارة وتنظيم الوقت أهم ما اهتمت به حتى نجحت في الوصول لكل ما كانت تصبو إليه من قبل، لافتة إلى أنها منذ 9 سنوات وهي تسعي لتحقيق هدفها في الوصول إلى أولمبياد طوكيو في اليابان، «إحنا كمصر وصلنا لرقم 1 على أفريقيا و35 على مستوى العالم في الريشة الطائرة».

وأضافت «حسني»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها بدأت في استكمال استعداداتها للأولمبياد منذ أسبوع مضى، كما أنها ستخضع لمعسكرات تدريبية خلال الأسبوع بعد المقبل استعدادا للبطولة، حيث أنها بانتظار زميلتها التي تأهلت معها في الأولمبياد حتى تنهي امتحاناتها ويخضعان سويا للمعسكر التدريبي.

وأوضحت أن المرحلة الحالية هي فرصتها الأخيرة في تحقيق إنجاز بالأولمبياد، ولكنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على إقرار قوانين تخدم الجميع في الالتحاق بالألعاب الرياضية، حيث أن ممارسة مثل تلك الرياضات لن تقتصر على الأثرياء فقط، «مرحلة اللعب بتنتهي ونفسي أعمل حاجة للرياضيين، وهدفي اللي مقدرتش أعمله لنفسي أوفره للرياضيين ولذوي الإعاقة».

وأكدت أنها هي من شاركت في إدخال اللعبة لذوي الإعاقة في مصر، كما أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال مشوار الدكتوراه الخاصة بها.

وهنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ولاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة، بمناسبة تتويجها بجائزة أفضل عمل مجتمعي في استفتاء “الأفضل” والذي يقيمه موقع “تتويج نيوز” في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.