تراند الفن: استقالة وزيرة العدل القبرصية: لست من يسئ إلى رئيس البلاد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أعلنت وزيرة العدل القبرصية، إميلي يولتيس، أمس الخميس، استقالتها من منصبها، على خلفية الانتقادات التي وجهها لها الرئيس نيكوس أناستاسيادس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونشرت يولتيس، خطاب استقالة كشفت فيه ما قالت إنه محتوى مكالمة هاتفية خاصة مع أناستاسيادس، وقالت الوزيرة المستقيلة إنها بادرت بالمكالمة بهدف قياس الحقائق الواقعية بعد الإشارات الإعلامية إليها باعتبارها الحلقة الأضعف للحكومة.

وأشارت يولتيس، إلى أن الرئيس القبرصي، أخبرها بأنه يدفع ثمنا سياسيا لوجودها في الحكومة، بسبب علاقتها بدائرة الأسرة المقربة للرئيس ومنشوراتها السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

«يولتيس»: قدمت خلال عامين من عملي مشروعات قوانين لم تلق سوى الإهمال

وأوضحت يولتيس، أنها قدمت خلال عامين من عملها في المنصب مشروعات قوانين لم تلق سوى الإهمال في أدراج الوزارة، مثل التشريع الخاص بالعنف ضد المرأة، كما أصلحت إدارة الإطفاء، وقادت حركة «أنا أيضا» في الجزيرة، وساعدت على تأسيس هيئة شرطة ضد إساءة معاملة الحيوانات.

وتابعت يولتيس قائلة: «لذلك بكل تواضع، ولكن بصراحة، أؤكد لكم أنني لست أنا عزيزي الرئيس من يسئ إلى صورتكم، وأنت لا تدفع أي تكلفة سياسية بسبب وجودي».

وأضافت وزيرة العدل القبرصية المستقيلة: «بالأحرى أنا من تحملت التكلفة، وهي تكلفة ثقيلة، بالموافقة على المشاركة في حكومة تعرفها جيدا، لم تكن تحظى بتقدير كبير من قبل المجتمع في مسائل الفساد والشفافية».