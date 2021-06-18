تراند الفن: زاهي حواس: المصري القديم أول إنسان في الدنيا يؤمن بالله الواحد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 03:09 صباحاً - قال الأثري زاهي حواس، وزير الآثار السابق، إن المصري القديم كان يؤمن أن هناك حياة أخرى يعيش فيها مدى طويل لذا بنى الأهرامات التي تدل على عبقرية كل باني هرم، مبينا أنه عند اكتشاف المدينة الأثرية في الأقصر بيّنت أن الحضارة الفرعونية بلا مدن، متابعا: «المدينة حاجة مؤقتة والشخص كان بيحط المتاع بتاعه وكل ست بتتخيل بقى شكلها في الحياة الأخرى هيبقى إزاي».

وأضاف «حواس» خلال استضافته في برنامج «حديث العرب» المذاع على القناة الأولى وتقدمه الإعلامية درية شرف الدين، أن التوحيد بدأ في مصر القديم، فالمصري القديم هو أول إنسان في الدنيا يؤمن بالله الواحد وهذا أمر في غاية الأهمية.

وأكد وزير الآثار السابق، أنه لا يرضى عن الطريقة المكتوبة بها التاريخ الفرعوني في الكتب المدرسية، مؤكدا أنه لا بد من إعادة كتابة التاريخ بطريقة تضم الحكم والمواعظ التي يتعلم منها الجيل الجديد.

وتابع وزير الآثار السابق: «علم المصريات يدرس في بلدنا في الجامعات لكن مش في ابتدائي، والدكتور مصطفى الفقي عمل مركز زاهي حواس للمصريات في مكتبة الإسكندرية وهناك بنعل مشاريع للأطفال وبخد 1000 طالب من ابتدائي لزيارة الهرم وبفضل اتكلم قدامهم الأطفال بيسكتوا عاوزين يسمعوا أكتر عن الحضارة الفرعونية وعظمتها».

وذكر وزير الآثار السابق أن الدولة حلت أزمة إصدار التصاريح الخاصة بالمخرجين الذي يريدون تصوير الآثار الفرعونية ضمن أحداث الأفلام العالمية وتم توحيد الجهة المتعاملة معهم بعد أن كان يجب على المخرج الحصول على تصريحات من جهات متعددة.