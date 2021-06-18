فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 03:09 صباحاً - قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الأمن القومي لم يعد من النظريات الغامضة بل أصبح يضم مفاهيم محددة فهو يشمل وحدة الشعب لذا فإنه ممنوع على الإعلام أن يعبث بوحدة الشعب فمصر تضم مسلمين وأقباطا ومن يقترب من هذه الوحدة ليفسدها يمس الأمن القومي المصري. وأضاف «جبر» خلال استضافته في برنامج 60 دقيقة المذاع على فضائية extra news ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري اليوم الخميس، أن مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة أمن قومي مصر ومن يمس هذه المؤسسة يمس الأمن القومي المصري، مبينا أن الدول انهارت عندما انهارت جيوشها ولكن مصر بقيت صامدة لأن الجيش المصري باق صامدا وحافظ على الدولة. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن العلم والنشيد ضمن أهم بنود الأمن القومي لذا لا يمكن اللجوء إلى علم داعش أو نشيد صليل الصوارم، مؤكدا أن الأرض من أهم عناصر الأمن القومي فالمصريين بكوا بعد احتلال سيناء والسويس ولم يغمض جفنهم إلا أن بعد تحررت سيناء. وتابع رئيس المجلس الأعلى للإعلام: «الحرية متاحة ماعدا الأمور السابقة، وأخطاء الحرية والديمقراطية يتم معالجتها بوسائل وأدوات ديمقراطية». من جهة أخرى، بيّن رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن السعودية بها تقدم كبير جدا في مجال الإعلام حيث تظهر مشاركة أكبر للمرأة السعودية، مشيرا إلى أن وجد شابات سعوديات تعمل بكفاءة في مجال الإعلام، مؤكدا أن هناك ثورة تكنولوجية قوية جدا تعيشها السعودية ووعي مجتمع كبير في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، كما أن التليفزيون السعودي يركز على قضايا الوعي والتنوير في وقت واحد.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كرم جبر: الجيش حافظ على الدولة.. والسعودية بها ثورة تكنولوجية كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.