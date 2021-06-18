تراند الفن: مقدم البلاغ ضد محمد حسين يعقوب يكشف علاقته بـ«داعش والعذراوات»

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أثارت شهادة محمد حسين يعقوب التي أدلى بها أمام المحكمة في قضية «داعش إمبابة»، موجة من ردود الفعل، وصلت إلى تقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة تتهمه بغسيل الأموال والزواج من فتيات عذراوات تخطى عددهن الـ30 فتاة.

في هذا السياق، تواصلت «الوطن» مع مقدم البلاغ حول حيثيات اتهامه، التي دفعته لتقديم البلاغ، وهل هناك بلاغات أخرى تنتظر محمد حسين يعقوب.

البلاغ ضد حسين يعقوب أولى

يعلق المحامي هاني سامح مقدم البلاغ، ضد محمد حسين يعقوب، أكد أن ما تقدم به في البلاغ «مجرد بداية وبلاغ أولى فقط» لكنه في طريقه لاتخاذ خطوات أخرى.

خطوات أخرى ضد يعقوب في الطريق

وقال «سامح» إن من يتتبع حلقات وخطب ودروس محمد حسين يعقوب يجد أنها تعج بالتطرف وقيم داعش وتحريض على الكره والبغض والتطرف الديني، لذا نحن في طريقنا لاتخاذ خطوات أخرى.

ستقوم بلاغات أخرى

وتابع «سامح» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أننا سندرس شهادته بشكل جيد، حتى نستخرج منها أقواله التي فيها إدانة له وسنتقدم ببلاغات أخرى، مشيرا إلى أنه غرر بشباب كثيرين اتجهوا لداعش عبر خطبه ودروسه.

شهوة مرضية وراء زواج يعقوب من الفتيات

وعلق «سامح» على اتهام محمد حسين يعقوب بقيامه بالزواج بأكثر من 20 فتاة، رغم سنه الكبير قائلا «الموضوع ليس ممارسة، ولكن حب تملك، ينبع عن شهوة مرضية، خصوصا أننا نتكلم عن شخص دائما ما يتحدث عن الزهد في الدنيا وانتظار الآخرة وانتظار الأجر والثواب والتقشف، في حين يفعل العكس فهو ينتكس على عقبيه».

يشار إلى أن الدكتور هاني سامح المحامي، تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، استنادا إلى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، وفقا لأحكام هذا القانون، واستنادا إلى المادة الثانية وبها لا يجوز لغير المعينين المختصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس وهم أدعياء لا علاقة لهم بالخطابة أو التعليم الديني.

وكان محمد حسين يعقوب، أدلى بشهادته فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة»، في بداية الجلسة عنف رئيس المحكمة الشاهد لتأخره عن الحضور.