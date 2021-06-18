تراند الفن: هل كود الجلسة الامتحانية هو كود الطالب؟ «التعليم» تجيب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 04:09 صباحاً - علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على سؤال أحد أولياء الأمور، بأنه كود الجلسة الامتحانية هو نفسه كود الطالب، قائلا: «لا.. هناك رقم الجلوس وهو ما أعلنا عنه منذ أيام وكذلك لكل مادة في الامتحان كود الجلسة الامتحانية أو بمسمى مرادف كود الامتحان أو باللغة الإنجليزية session code».

جاء ذلك في تصريحات له على جروب «أولياء أمور مصر الآباء» عبر تطبيق «واتس آب».

وأضاف: «لقد شرحنا ببساطة كيفية تظليل وتصويب البابل شيت أما طرق التصحيح لم نتحدث عنها وكل ما ينشر عن هذا ليس مسؤولية الوزارة ولا داعي له لأن هناك عشرات الطرق والبرامج والوزارة لا تنصح بهذه البلبلة واالموضوع أبسط من هذا بكثير وأرجو التركيز فقط على المذاكرة».

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة لفهم القواعد الهندسية جيدًا، يجب التدرب على حل الكثير من المسائل، موضحاً أن قناة مدرستنا 2 التعليمية، قدمت مثالاً على الهندسة الفراغية، في مادة الرياضيات، مع الإجابة وشرح كيفية الحل.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت كل التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2021، وأوضحت تعليمات الإجابة على البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكدة على ضرورة قراءة جميع التعليمات الخاصة بالورقة الامتحانية بعناية شديدة، واستبدالها مباشرة في حالة وجود أي تلفات، وضرورة كتابة جميع البيانات بشكل صحيح في البابل شيت وعلى جهاز التابلت.

وأكدت الوزارة أن الإجابة على البابل شيت بالقلم الجاف، وفي حالة تغيير الإجابة يجب وضع علامة خطأ على الدائرة المظللة، مشددة على أنه في حالة الشطب على الإجابة بعلامة مع غير «الخطأ» لا يتم احتساب درجات الطلاب، مؤكدة أنه لا يصح اختيار الطالب لأكثر من إجابة لنفس السؤال الواحد في الامتحان.