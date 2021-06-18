تراند الفن: إيهاب توفيق ينشر 7 صور من حفل زفاف إياد مصطفى قمر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 04:09 صباحاً - نشر الفنان إيهاب توفيق صورًا من مشاركته في حفل زفاف إياد نجل الفنان مصطفى قمر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعلق «توفيق» على الصور المنشورة، قائلًا: «من فرح إياد مصطفى قمر، ألف مبروك للعروسين».

ويظهر في الصور إيهاب توفيق وهو يغني في حفل الزفاف، ومعه كل من محمد حماقي، إدوارد، محمد لطفي، ووالد العريس.

وشهد حفل زفاف إياد مصطفى قمر حضور عدد كبير من نجوم الفن والطرب، أبرزهم مدحت صالح، إيهاب توفيق، حميد الشاعري، هشام عباس، تامر حسني، حمادة هلال، محمد نور، وقام جميعهم بالغناء معا.

وحضر حفل الزفاف الفنان مجدي كامل وزوجته مها أحمد، لقاء سويدان، بشرى، محمد رجب، محمد لطفي، إدوارد، وهاني سلامة الذي شارك مصطفى قمر غناء «أصحاب أنا وإنت ولا»، من فيلم «أصحاب ولا بيزنس»، الذي جمعهما سويًا عام 2001 مع الفنانة اللبنانية نور وموناليزا.