شوف عروض العثيم مول أقوى العروض على المواد الغذائية بأسعار تنافسية

تقدم أسواق عبد الله العثيم عروض العثيم الجديدة لهذا الأسبوع. وقد بدأت العروض على العديد من المنتجات منذ يوم الأربعاء 16 يونيو وتستمر حتى يوم الثلاثاء 22 من نفس الشهر. ويتهافت الكثير من الناس على الخصومات الرائعة التي تقدمها أسواق العثيم في فروعها المختلفة. المنتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية. ومن الجدير بالذكر أن أسواق العثيم تأتي في المركز الثاني على مستوى المملكة العربية السعودية من حيث جودة الخدمات المقدمة في مراكز البيع بالتجزئة. حيث يأتي هايبر بنده التابع لمجموعة صافولا في المركز الأول. وتشتد المنافسة بين كل من هذه الأسواق على المركز الأول. الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة المتسوقين. الذين يبحثون عن الأكثر جودة والأوفر سعراً. ويوفر العثيم مول خلال هذا الأسبوع مجموعة متميزة من العروض سوف نستعرض معكم بعض منها في السطور التالية.

عروض العثيم مول على السلع التموينية

من منا لا يريد أن يشتريه مقاضيه الشهرية واحتياجاته من البقالة بأقل الأسعار. هذه الفرصة تقدمها أسواق العثيم ضمن الخصومات الأسبوعية على السلع التموينية.

تعتبر اللحوم من مصادر البروتين الأساسية التي يعشقها الكبار والصغار. وتكاد لا تخلو منها أي مناسبة ما بين اللحم المشوي. واللحم المطهو في المرق. فيمكنك باستخدام اللحم المفروم عمل المكرونة بالبشاميل. أو إعداد الحواوشي اللذيذ، ولهذا يمكنك شراء كيلو من لحم البقر البرازيلي المفروم والمبرد مقابل 23.95 ريال.

أيضاً متوفر في بعض فروع أسواق العثيم لحم عجل بلدي بدون عظم لإعداد أشهى الوصفات من اللحم الطازج. سعر الكيلو 45.95 ريال.

اشتري كيلو من لحم غنم سواكني بالعظيم مقابل 51.95 ريال.