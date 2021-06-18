فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 05:13 صباحاً - كتب- أسامة علي: هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور أشرف الفقي، أحد أبرز الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، لإعلانه ترقيته مديرًا بالإدارة العالمية للبحوث الطبية وتقييم السلامة الإكلينيكية بشركة فايزر العالمية للأدوية في مقرها الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية. وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن تعيين الدكتور أشرف الفقي مديرًا بالإدارة العالمية للبحوث الطبية وتقييم السلامة الإكلينيكية بشركة فايزر العالمية الأدوية، في هذه الفترة على وجه الخصوص يمثل فخرا كبيرا واعتزازا بعلمائنا المصريين بالخارج، ويؤكد كفاءة العلماء المصريين بالخارج، وسط ما يمر به العالم من ظروف أزمة جائحة كورونا، ويؤكد على قدرتهم وكفاءتهم العلمية والعملية ذات المستوى الرفيع في مختلف المجالات، ما يجعلهم في مقدمة الباحثين والأساتذة في كبريات الشركات والهيئات العالمية. ومن ناحيته، أوضح الفقي أن منصبه الجديد يُعنى بقيادة فريق الخبراء المتخصصين في سلامة الدواء واللقاح (حالياً فريق لقاح الشركة للكورونا تحديداً) للتقييم المناعي والطبي للأعراض الجانبية والمناوئة داخل الولايات المتحدة الامريكية وخارجها وتمثيل الشركة في المباحثات الطبية والفنية والإجرائية أمام الهيئات الرقابية لسلامة الدواء في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأقصى. وأشادت وزيرة الهجرة بما يقدمه الدكتور أشرف الفقي من جهد وسعي ليحقق نجاحا بهذا القدر العلمي الرفيع، ما يساهم بشكل مباشر في رفع اسم الوطن خارجيا، ويبرهن على أصالة هذه الأرض الطيبة التي لا تنضب عن إنجاب أفضل العقول في شتى المجالات، ليعمروا ويبنوا في الأرض. جدير بالذكر أن الفقي شغل منصب استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بمؤسسة IMS بولاية ميريلاند الأمريكية، واستشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن وزميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية. وتعد شركة فايزر إحدى أشهر الشركات العالمية، والتي ساهمت مؤخرا في تصنيع لقاح “فايزر” لمواجهة وباء كورونا المستجد.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزيرة الهجرة تهنئ عالمًا مصريًا لترقيته مديرًا للبحوث الطبية بشركة فايزر العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.