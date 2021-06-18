تراند الفن: الإسكان: 8000 عامل مصري «اشتغل» 800 يوم بدون إجازات بالبرج الأيقوني

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 05:13 صباحاً - قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم اليوم صب آخر بلاطة خرسانية في البرج الأيقوني الأطول في إفريقيا الذي يتم بناؤه في العاصمة الإدارية بعد العمل المتواصل خلال 800 يوم دون أي إجازات أسبوعية أو أعياد للمصريين أو للصينيين لتدخل مصر عهد ناطحات السحاب وبدأ العمل في البرج أبريل 2019.

وأضاف «خطاب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى وتقدمه الإعلامية شافكي المنيرة، أن البرج أيقونة العمران في مصر في الوقت الحالي، موضحا أنه يتم إنهاء تشطيبات الواجهات في الوقت الحالي وسينتهي العمل في الجزء المعدني خلال أسابيع قليلة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الموقع الخاص بالبرج يعمل فيه 8000 عامل مصري يعملون بتفانٍ لأنهم يشاركون في هذا الإنجاز الذي يحدث في مصر لأول مرة، متابعا: «الناس مبسوطة عشان في إنجاز بيحصل والناس اشتغلت رغم أزمة جائحة كورونا والناس كانت حاسة بالمسؤولية واشتغلوا بسرعة عشان ينجزوا أكتر».

وذكر المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن التعاون المصري الصيني كان رائعا، واستطرد: «وزير الإسكان المهنس عاصم الجزار أثنى على التجربة المصرية الصينية المشتركة وفي تعاون كبير وتناغم في العمل بين العمال المصريين والصينين الكل عاوز يعمل حاجة وسيب بصمة مميزة ده في وسائل الإعلام جت وصورت وقالت إن ناطحات السحاب بتتعمل في 10 سنوات لكن مصر صممت الانتهاء في أقرب وقت».