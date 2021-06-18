تراند الفن: فريدة النقاش: حكم الإخوان أسوأ فترة في حياتي.. وممتنة للرئيس السيسي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 05:13 صباحاً - قالت الكاتب الصحفية فريدة النقاش، إن فترة حكم جماعة الإخوان كانت أسوأ فترات حياتها وحياة المواطنين والمثقفين والسياسيين، حيث شعر الجميع أن البلاد يتم جرها إلى الخلف متابعة: «عشان كده أنا طول عمري ولغاية دلوقتي ممتنة للرئيس عبدالفتاح السيسي بصراحة لأنه لعب دور كبير جدا لأنه يخلصنا من هذا عشان كنا في تهديد لهوية الشعب والدولة والتقاليد والقيم الديمقراطية».

وتطرقت «النقاش» خلال استضافتها في برنامج رأي عام المذاع على فضائية ten ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، اليوم الخميس للحديث عن حالة الصحافة في مصر ووصفته بأنه غير مريح مبينة أنه كان من المتفرض أن تكون الصحافة تطورات بشكل أكثر وتفتح آفاقا جديدة للمنافسة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي أثرت كثيرة على الصحافة، متابعة: «كان لازم الصحافة تتطور عشان تنافس مواقع التواصل بس ده محلص لأسباب كتيرة خاصة بالوضع في البلد مش بالصحافة».

وذكرت الصحفية فريدة النقاش أنها بكت بشدة عند سقوط الاتحاد السوفيتي لأن هذا كان يمثل حلم كبير يتكسر على الأرض، موضحا أن السوفييتي كان نموذجا ملهما للاشتراكيين ومساندا لحركات التحرر الوطني، لافتة إلى أن السوفييت وقفوا مع مصر ضد العدوان الثلاثي التي وقع عليها الاتحاد السوفييتي كان بيحسسنا بالسند رغم أن القوى الرجعية قوية وعندها تراث وقوة.

وأشارت إلى أنها كتبت كتابا بعنوان دمعتين ووردة عن تجربتها في السجن لأن السجن تجربة سيئة وقاسية، خاصة أنه تم حبسها وزوجها معا وكان لديهما أولاد صغار فجاسر كان عمره 10 أعوام أما رشا عمرها 14 عاما، مبينة أن هذه التجربة أنضجت الأولاد بشكل سريع.