تراند الفن: محمد ممدوح: حليت مشكلة الصوت ببعض التمارين.. والفضل يرجع لمخرجة شاطرة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 05:13 صباحاً - قال الفنان محمد ممدوح، إنه شعر بالسعادة والفخر تجاه انطباعات الكثيرين تجاه مسلسليه اللذين جرى عرضهما في رمضان الماضي وهما «لعبة نيوتن، خلي بالك من زيزي».

وأضاف «ممدوح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ضبط مشكلة الصوت الخاص به نجحت الدكتورة جيهان ناصر، المخرج العنائي ومدربة الأصوات على حل مشكلته بها عبر عدد من التمارين وإعطائه معلومات تساعده على حل تلك الأزمة، «الفضل كله يرجع ليها بعد ربنا، وهي مخرجة شاطرة».

وأوضح أنه سيشارك في فيلم جديد كضيف شرف مع الفنان أحمد حلمي في عمله الجديد، لافتا إلى أنه سيظهر في دور نوعي متميز عما كان يظهر به من قبل، «هي تجربة جديدة، ومش عايز أحرق الأحداث ولكن الدور هيفاجئ الجميع وهيبسطهم بإذن الله».

وعن أدواره المقبلة، فقد أكد أنه بدأ في تصوير أحد أعماله الجديدة منذ 5 أيام وسيكون عملا مميزا على حد تعبيره، «إن شاء الله هيكون دور مختلف وهيعجب الناس بإذن الله».

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان ناصر، مخرج عنائي ومدربة أصوات، إنها وبعد نجاحها في تدريب صوت الفنان محمد ممدوح استقبلت الكثير من المكالمات الهاتفية لأشخاص كانوا يشكون ذات المشكلة ويسعوا لحلها، «موبايلي مبطلش رن من إمبارح الناس عايزه تظبط صوتها».

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج أن المشكلة الأساسية التي كان يعاني منها الفنان محمد ممدوح هو توزيع الهواء على الحروف وفتح الأسنان أثناء الكلام حتى تخرج الحروف في شكلها السليم، «لازم يكون فيه فتحة معينة للأسنان حتى تكون مخارج الألفاظ واضحة».

وأثنت على تقبل «ممدوح» منها التدريبات وطريقة علاج ذلك، «محمد كان بمثابة السفنجة اللي بتمتص المعلومات، وكنت بحسه طالب شاطر في ثانوية عامة بيمتص المعلومات وبيعملها كلها».