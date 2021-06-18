تراند الفن: «الحج في زمن الأوبئة».. موضوع خطبة الجمعة اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، اليوم في المساجد، بعنوان «الحج في زمن الأوبئة».

وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة.

خطبة اليوم عن «الحج في زمن الأوبئة»

وبحسب وزارة الأوقاف، ستؤكد الخطبة على أن الشريعة الإسلامية تميزت باليسر، والمرونة، ورفع الحرج عن الناس، ومراعاة أحوالهم وقدراتهم وظروفهم الزمانية والمكانية، وأن المتأمل في أركان الإسلام – ومنها الحج – يجد أنها تخاطب المستطيع الذي يقدر على الأداء، حيث يقول نبينا «صلی الله عليه وسلم»: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا»، فالاستطاعة مناط التكليف بعد العقل والعلم، حیث يقول الحق سبحانه: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها»، ويقول تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا».

وتوضح خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف، أن الاستطاعة أنواع، منها الاستطاعة البدنية التي تعني سلامة الجسد عن الآفات المانعة من أداء الفريضة، فعن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن امرأة قالت: «يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه قال: نعم».

وهناك أيضًا الاستطاعة المالية التي تعني القدرة على نفقات العبادة، فمن لم يجد مالًا للحج سقط عنه الفرض حتی يتوفر له المال.

افتتاحات المساجد الجديدة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 9 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، اليوم الجمعة، في عدد من محافظات الجمهورية، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه، هو 1495 مسجدًا، منها 1375 مسجدًا جديدًا، أو إحلالًا وتجديدًا، و120 مسجدًا صيانًة وترميمًا.