تراند الفن: علاج لالتهاب المفاصل يحمي مصابي كورونا: يهدئ العاصفة المناعية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 06:09 صباحاً - دراسة جديدة نشرتها مجلة «نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين» عن تأثير دواء «توفاسيتينيب» المستخدم في علاج التهاب المفاصل، على مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من الأعراض الحادة، بعد نتائج التجارب السريرية على 289 مشاركا متواجدين في 15 مستفى مختلفة في البرازيل.

وتم إعطاء نصف المرضى حبتين 10 مللي جرام يوميًا من عقار «توفاسيتينيب»، بجانب الرعاية الصحية العادية، وإعطاء النصف الآخر دواء وهمي، ووضعهم تحت نفس الرعاية الصحية، وخلال 28 يومًا أصيب 18% من متلقي الدواء بفشل تنفسي، مقارنة بالمجموعة التي تلقت العلاج الوهي الذين أصيب منهم 29%، بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز».

الحداد: علاج قديم مضاد للالتهابات

ويوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، تفاصيل عقار «توفاسيتينيب»، قائلا إنه علاج يستخدم منذ زمن في علاج التهاب المفاصل، كبديل لمادة مثبطة مناعيًا، ويعتبر مضادا للالتهابات، ومثبط لإنزيم معين، والذي بدوره يخرج أثناء التفاعلات المناعية.

وأضاف «الحداد» في حديثه مع «الوطن»، أن التجارب السريرية في البرازيل على علاج «توفاسيتينيب» وتأثيره على مرضى العاصفة المناعية الناتجة عن كورونا، تبين أنه يقلل مشكلات الاتهاب الرئوي، ونشط المناعة بشكل زائد عن الحد، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة.

دور دواء «توفاسيتينيب» مع مصابي كورونا

وأشار استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إلى أن دواء «توفاسيتينيب» ليس لعلاج كورونا، بل له استخدام في بعض حالات مصابي فيروس «كوفيد 19» المستجد، والذي يقتصر على تقليل المناعة المفرطة لدى مصابي العاصفة المناعية، التي تهاجم جسم المصاب.

وفي الإجمالي، كانت نسبة الوفيات في المجموعة التي تلقت الدواء الوهمي 5.5%، وهى نسبة أزيد مقارنة مع المصابين الذين تلقوا دواء «توفاسيتينيب»، حيث بلغت نسبتهم 2.8%، بحسب ما نقلته «فرانس برس».