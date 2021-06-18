تراند الفن: كسر جمجمة خليفة الشناوي بالملاعب.. متسابق«فويس كيدز»: كان هزار وقلب جد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 06:09 صباحاً - ضربة قوية كادت أن تودي بحياة الصبي «شريف حسن» البالغ من العمر 15 عامًا لاعب كرة القدم الملقب من مدربيه بـ«خليفة الشناوي» حارس مرمى نادي الأهلي، بسبب إجادة الشاب في مركز حراسة المرمي، لكن عناية الله أنقذته من موت محقق بعد أن تهشمت عظام رأسه بضربة مفتاح وجهها إليه صديقه معاذ عيسى متسابق «فويس كيدز» بالقرب من منزليهما في حلوان ليسقط المجني عليه غارقًا في دمائه وفاقدًا للوعي من جراء قوة الضربة التي أرقدته داخل غرفة الرعاية المركزة في المعادي العسكري وأجرت له عميلة جراحية كبرى.

عملية جراحية ناجحة

10 أيام قضاها المجني عليها شريف حسن داخل غرفة الرعاية حتى استقرت حالته الصحية بعد أن نجح الأطباء في نزع مفتاح السيارة الذي هشم رأس الصبي بشكل مرعب، وبينت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة أن الصبي المتهم تعمد إيذاء زميله خلال مشادة كلامية جمعتهما ثم تطور الأمر إلى إسراع المتهم في الإمساك بمفتاح السيارة وضرب زميله في رأسه لتنتهي مشاجرتهما بجريمة الشروع في القتل.

كان هزار

«كان هزار وقلب لجد، احنا عارفين بعض عشان جيران وبنهزر كتير ، بس اللي حصل أن شريف استفزني فضربته» تلك الكلمات كانت مضمون ملخص اعتراف المتهم بجريمته في تحقيقات النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة الشروع في القتل وقررت إيداعه مؤسسة الأحداث، بعد أن أكدت تحريات المباحث أن المتهم نفذ الجريمة في أقل من 60 ثانية خلال مشاجرة عندما اعتدى على المجني عليه بشكل مفاجئ بمفتاح السيارة.

كانت المباحث ألقت القبض على المتهم بعد ساعات من الجريمة وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة بزعمه أنه كان يمزح مع صديقه وبعد ذلك تحول تلك المزاح إلى مشاجرة نتج عنها إصابة المجني عليه بشكل مرعب عقب عودة الضحية من تمرين لكرة القدم.