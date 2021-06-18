تراند الفن: واشنطن: لا إطار زمني للمحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران 

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 06:09 صباحاً - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه أحرزت تقدما في المحادثات المتعلقة باستئناف الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، رغم التحديات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الأمريكية نيد برايس في إفادة للصحفيين عبر الهاتف: «استطعنا تحقيق بعض التقدم لكن هناك تحديات».

وأضاف «برايس» أن واشنطن لا تتبنى إطارًا زمنيًا محددًا للجولة السادسة من المحادثات.

من جانبه، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد قضايا الأمن في المنطقة، بما في ذلك إيران.

ووسط دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات والسخط الكبير بين قطاعات الإصلاحيين والنخبة من استبعاد رموزهم من العملية الانتخابية، والغضب الشعبي من تدهور الحالة الاقتصادية، وانتشار الفساد وتزايد عمليات القمع ضد المحتجين، يترقب الشعب الإيراني مسار التصويت لانتخاب رئيس جديد، سيتولى تقديم حكومة جديدة في أغسطس المقبل.

وأظهر آخر استطلاع للرأي أجراه مركز «إيسبا» الرسمي في إيران، أن نسبة المقترعين في الانتخابات الرئاسية المزمعة في البلاد ستصل إلى 44% من المواطنين ممن يحق لهم التصويت، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ودخلت إيران مرحلة الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ13، لانتخاب رئيس جديد للبلاد لولاية مدتها 4 سنوات.

وسيبدأ الاقتراع في الساعة الـ7 من صباح اليوم، ليستمر حتى منتصف الليل، مع إمكان تمديده حتى الساعة الثانية فجرًا، وفقًا للبروتوكول الصحي المتبع.

من جانبها، عملت وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على إطالة ساعات الاقتراع، للحد من أي ازدحام في المراكز الانتخابية كإجراء احترازي.

وسيجرى الاقتراع في نحو 70 ألف مركز في 31 إقليما، ويحق لأكثر من 59 مليون مواطن إيراني التصويت.

ويخوض المنافسة 4 مرشحين، 3 عن التيار المحافظ، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، النائب الأول السابق لرئيس البرلمان أمير حسين قاضي زاده هاشمي، والمرشح المعتدل عبدالناصر همتي المحافظ السابق للبنك المركزي الإيراني.

وستجرى انتخابات مجالس البلدية في عموم المدن والقرى، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وتشهد البلاد انتخابات نصفية لمجلس خبراء القيادة.