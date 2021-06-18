تراند الفن: 13 سرا عن زبيدة ثروت.. «حفيدة سلطان مصر ورفضت أمها زواجها من العندليب»

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 06:09 صباحاً - 81 عاما مرت على ميلاد الفنانة الراحلة زبيدة ثروت والتي تعتبر من جميلات السينما العربية بقسمات وجهها المميزة وأدائها الرائع في مسيرتها الفنية التي لم تدم طويلًا حتى اعتزلت الأضواء والشهرة في أواخر السبعينيات بعدما اعتبرها البعض «أحلى عيون في السينما المصرية».

قسمت صبحي فرحات ابنة الفنانة الراحلة كشفت في تصريحات تلفزيونية لها بعض الأسرار عن زبيدة ثروت وهذه الأسرار نرصدها لكم كما يلي:

1-الفنانة زبيدة ثروت تمت تسميتها على اسم جدتها وجدتها النبيلة زبيدة حسين كامل كريمة السلطان حسين كامل سلطان مصر.

2-أكثر فيلم قريب لقلبها كان فيلم «يوم من عمري» مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

3-أغنية «بأمر الحب» التي غناها لها عبدالحليم حافظ في الفيلم كانت من قلبه نظرًا لأنه كان يحبها.

4-تقدم لخطبتها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وتحدث مع والدها أثناء تصوير فيلم «يوم من عمري» ولكنه رفض.

5-لم تعرف زبيدة ثروت أن عبدالحليم حافظ تقدم لخطبتها إلا بعدها بفترة طويلة.

6-والديها كانوا أشداء عليها وكانوا يبحثوا عن مصلحتها لذلك رفضوا زواجها من العندليب.

7-رأت والدتها أنها من الأفضل زواجها من منتج الفيلم صبحي فرحات.

8-بنى صبحي فرحات ملاهي مخصوص في الفيلم من أجلها.

9-والدة زبيدة ثروت أحبت المنتج صبحي فرحات وفضلته على عبدالحليم حافظ.

10-كانت لا تحب التحدث عن أصولها الملكية وانتمائها للعائلة المالكة باعتبارها حفيدة سلطان مصر ومن النبلاء.

11-والدتها ساعدتها في تربية بناتها الأربعة.

12-رفض زوجها المنتج صبحي فرحات أن تعمل أي من بناته الأربعة في الفن.

13-تم تكريمها من الرئيس جمال عبدالناصر عن فيلم «في بيتنا رجل» مع رشدي أباظة وعمر الشريف.