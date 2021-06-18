تراند الفن: حدث ليلاً| ضحية متحرش مطار القاهرة: سعيدة بسرعة الحكم.. مقاتلات الاحتلال تقصف غزة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 07:09 صباحاً - شهدت ليلة الخميس-الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

الإصابات تتراجع.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 609 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 203802 حتى اليوم.​

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مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافا في قطاع غزة

شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية استهدفت أهدافا في قطاع غزة.

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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، في أعقاب غارات الاحتلال على القطاع.

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الخطوط الجوية النيوزيلندية تتوقع تسجيل خسائر في 2021

تتوقع شركة طيران نيوزيلندا تسجيل خسائر، قدرها 450 مليون دولار نيوزيلندي في السنة المالية 2021، قبل حساب تكاليف بنود هامة وخصم الضرائب.

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شريف عامر: انفراجة كبيرة في مفاوضات تعويضات السفينة الجانحة بقناة السويس

قال الإعلامي شريف عامر، إن هناك معلومات تشير إلى أن الساعات المقبلة حاسمة للوصول إلى اتفاق بين هيئة قناة السويس وشركة إيفر جيفن المالكة لسفينة الحاويات العملاقة التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس مارس الماضي، وذلك قبل انعقاد جلسة المحكمة الاقتصادية الأحد المقبل.

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متحدث الإسكان: أنهينا الأعمال الخرسانية للبرج الأيقوني في 800 يوم

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن العمل داخل البرج الأيقوني الأكبر في إفريقيا استمر لـ800 يوم بدون أي اجازات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتبر أيقونة المشروعات العمرانية في مصر خلال الفترة الحالية.

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“تحيا مصر حُرة”.. كيف أحيا نجل منسي ذكرى والده الشهيد؟ (فيديو)

حرص حمزة أحمد المنسي نجل الشهيد المنسي، على إحياء ذكرى والده، برفع علم مصر تحت المياه، بعبارة دونت على علم مصر الذي حوى على جانبي نسر الجمهورية صورتي الشهيد البطل أحمد منسي، والرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وزير الدفاع الياباني: نأمل في زيادة التواجد العسكري للاتحاد الأوروبي في آسيا

توقع وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي اليوم الخميس زيادة التواجد العسكري للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل واضح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تعزز الصين نفوذها.

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دار الأوبرا تكشف حقيقة تسميم قطة المهرجان (مستند)

نفت مصادر مطلعة بدار الأوبرا المصرية، صحة ما تناقله وسائل التواصل الاجتماعي، حول قتل القطة المعروفة بـ”قطة المهرجان” هي وأولادها بالسم، مؤكدةً أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة.

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لطلاب الثانوية العامة.. التعليم تكشف خطوات الإجابة على “البابل شيت”

أعلنت وزارة التربية والتعليم خطوات الإجابة على البابل شيت لطلاب الثانوية العامة.

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بوتين يصدر مرسوما بتحديد 19 سبتمبر المقبل موعدا لانتخابات مجلس الدوما

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما حدد بموجبه موعد انتخابات مجلس الدوما للدورة الثامنة في 19 سبتمبر المقبل.

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البيت الأبيض يبحث إجراء محادثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني

صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم /الخميس/ بأن الإدارة الأمريكية تبحث إمكانية إجراء محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، وذلك في ظل خلافات بين البلدين حول عدد من القضايا من بينها حقوق الإنسان.

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الرئيس السيسي: ما زلنا نحقق معدل تقدم مناسبًا رغم أزمة كورونا (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر قدمت شهداء ومصابين كثرين من الضباط وضباط الصف والجنود وأعضاء القضاء وأطياف المجتمع من مسلمين ومسيحيين على مدار 7 سنوات ماضية.

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المتحف الكبير ينجح في تجربة نقل مراكب خوفو (صور)

نجح فريق العمل بالمتحف المصري الكبير في إقامة التجربة الأولى لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى.

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المحكمة الأمريكية العليا ترفض إلغاء قانون أوباما للتأمين الصحي

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس إلغاء قانون باراك أوباما للتأمين الصحي (أوباماكير)، وحافظت على التغطية الصحية التي يستفيد منها ملايين الأمريكيين.

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الشرطة الروسية تحقق في جريمة “اختفاء” طالبة أمريكية

شرعت الشرطة الروسية في التحقيق إثر اختفاء طالبة أمريكية تدعى “كاثرين سيرو” عمرها 35 عاما قرب مدينة نيجني نوفغورود في 15 يونيو الجاري.

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بعد حبسه 3 سنوات.. ضحية متحرش مطار القاهرة: سعيدة إن الحكم حصل بسرعة​

قالت بسمة بشاي، ضحية متحرش مطار القاهرة، إنها سعيدة لسرعة صدور الحكم الذي قضت به محكمة جنح النزهة، بحبس موظف بمطار القاهرة، وتغريمه 20 ألف جنيه؛ لتصويرها صورًا ذات طبيعة جنسية، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة.

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