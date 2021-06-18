تراند الفن: ميلاد ليلى شعير الـ81: عملت بعروض الأزياء وتخلت عن الفن بسبب الزواج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 07:09 صباحاً - 81 عامًا تمر على ميلاد إحدى جميلات الفن الماضي، وهى الفنانة ليلى شعير التي حققت شهرتها الواسعة من أولى مشاركتها في عالم السينما وهو فيلم «عائلة زيزي» عام 1963 مع سعاد حسني، وأحمد رمزي، وفؤاد المهندس، وعقيلة راتب، والطفلة إكرام عزو، وعرفت «ليلى» وقتها بـ«فتاة اليوجا» لممارستها هذه الرياضة الروحانية خلال أحداث الفيلم.

ليلى شعير دخلت السينما من باب الجمال ولم تحصل على البطولة في حياتها

رغم الجمال الأخَّاذ للفنانة ليلى شعير، إلا أن اسمها لم يتصدر أفيشات الأفلام أسوة بزميلاتها في هذا التوقيت، ورصيدها الفني لم يتجاوز 30 عملا فقط بين دراما وسينما.

أبرز المعلومات عن الفنانة ليلى شعير في ميلادها الـ81

وفي يوم ميلاد الفنانة ليلى شعير ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن إحدى جميلات الفن بالقرن الماضي وذلك من خلال السطور التالية:

– من مواليد 18 يونيو عام 1940 لأب مصري وأم فرنسية.

– درس والدها الفنون في باريس وتعرف خلال دراسته على والدتها مغنية الأوبرا.

– عملت في مجال عرض الأزياء مع الفنانة رجاء الجداوي في القرن الماضي.

– دخلت مجال الفن في الستينيات بالتزامن مع حصولها على لقب ملكة جمال مصر.

تزوجت ليلى شعير من الفنان عمر الترجمان وهاجرت معه إلى فرنسا

– قدمت عددا من الأفلام بداية من عام 1963 وحتى عام 1968 منها «عائلة زيزي، القاهرة في الليل، العريس يصل غدًا، الخائنة، شياطين الليل، السمان والخريف، الخروج من الجنة، سارق الملايين».

– توقفت طوال فترة السبعينيات ولم تقدم أي عمل فني بسبب زواجها.

– تزوجت عدة مرات أشهرها من الفنان عمر الترجمان والذي قدم 4 أفلام في الفترة من 1961 وحتى 1964 وهى «المعجزة، لا تطفئ الشمس، ألف ليلة وليلة، امرأة على الهامش» ثم هاجر بعد ذلك للعيش في فرنسا.

– عادت مع بداية الثمانينيات من خلال فيلم «حدوتة مصرية» عام 1982 للمخرج يوسف شاهين.

– وتوقفت نحو 7 أعوام لتعود مجددًا من خلال فيلم «جحيم تحت الماء» عام 1989 مع سمير صبري وليلى علوي.

اعتزلت ليلى شعير التمثيل عام 2006

– استمرت في السينما في فترة التسعينيات وقدمت عدة أفلام منها «الهروب، جنون الحياة، نساء صعاليك».

– قدمت عام 2001 ثلاثة أفلام «أيام السادات، جرانيتا، مذكرات مراهقة».

– اعتزلت الفن عام 2006 وكان آخر أفلامها «ما تيجي نرقص» مع يسرا وعزت أبو عوف، ومسلسل «مواطن بدرجة وزير» مع حسين فهمي.