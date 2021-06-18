فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 07:09 صباحاً - كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الخطوات الكاملة التي تمر بها مختلف الجرارات داخل ورش الفرز داخل القاهرة، وذلك قبل قيام أي قطار بالرحلة، بداية من وصول الجرار إلى الورشة وحتى الانتهاء بتعقيم وتطهير الجرارات. 14 خطوة لصيانة الجرارات قبل القيام بالرحلات 1 – يصل الجرار إلى الورشة. 2 – فحص العجلات وكابلات أجهزة الأمان. 3 – تموين الجرار بالوقود بمحطة تموين الورشة. 4 – فحص الجرار ظاهريا وعمل الصيانة اللازمة. 5 – فحص خزان الشحم للجرار. 6 – فحص جودة فلاتر الزيت وتغييرها. 7 – فحص جودة فلاتر السولار وتغييرها. 8 – فحص الماكينة الداخلية للجرار. 9 – مراجعة أجهزة التحكم الداخلية لكابينة الجرار. 10 – مراجعة أجهزة الرباط المفاجئ للجرار في حالة الطوارئ. 11 – تفريغ الرسائل المخزنة للصندوق الأسود أثناء مسيره على السكة. 12 – إرشادات السلامة والأمان داخل كابينة الجرار. 13 – تعقيم وتطهير الجرار بعد تجهيزه للسفر بالرحلة. 14 – جاهزية الجرار للسفر برحلة القطار. وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أعلنت عن تعديل تركيب العديد من القطارات علي خطى «القاهرة / منوف / طنطا / الإسكندرية والعكس»، والخط الأخر «القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود والعكس» وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين الخدمة التي يتم تقديمها إلى جمهور الركاب، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 20 يونيو المقبل. وأكدت هيئة السكة الحديد أنه تم تعديل تركيب القطارات بعربات محسنة «تحيا مصر»، وهي كالتالي: أولا: خط القاهرة / منوف / الإسكندرية والعكس: 1 – قطار رقم 119 إكسبريس، القاهرة / منوف / طنطا / الاسكندرية، من خلال عدد 10 عربات. 2 – قطار رقم 118 إكسبريس، الإسكندرية/ طنطا / منوف / القاهرة، من خلال عدد 10 عربات. ثانيا: خط القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود والعكس: قطار رقم 687 إكسبريس، القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود من خلال عدد 10 عربات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على خطوات صيانة الجرارات في ورش فرز بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.