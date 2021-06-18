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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن 16 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة
نشر الفنان مصطفى قمر فيديو له من حفل زفاف ابنه، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»
وعلق مصطفى قمر على الفيديو الذي نشره، قائلًا: «الحمدلله زفيت ابني على عروسته، بحضور أجدع الصحاب والحبايب صلوا على سيدنا النبي وباركولي».
وأحيا الفنان محمد حماقي حفل زفاف ابن مصطفي قمر، وحرص بعض المطربين من الحضور، وتقديم بعض الأغنيات مجاملة للعروسين، منهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري، حمادة هلال، محمد نور، وغيرهم.
وحرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن، منهم هاني سلامة، تومة، محمد رجب، المنتج حمدي بدر، مدير أعمال محمد حماقي، إدوارد، لقاء سويدان، إيهاب توفيق، هشام عباس، وحميد الشاعري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصطفى قمر ينشر فيديو من حفل زفاف ابنه: «باركولي» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.