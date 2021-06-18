تراند الفن: مصطفى قمر ينشر فيديو من حفل زفاف ابنه: «باركولي»

نشر الفنان مصطفى قمر فيديو له من حفل زفاف ابنه، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»

وعلق مصطفى قمر على الفيديو الذي نشره، قائلًا: «الحمدلله زفيت ابني على عروسته، بحضور أجدع الصحاب والحبايب صلوا على سيدنا النبي وباركولي».

وأحيا الفنان محمد حماقي حفل زفاف ابن مصطفي قمر، وحرص بعض المطربين من الحضور، وتقديم بعض الأغنيات مجاملة للعروسين، منهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري، حمادة هلال، محمد نور، وغيرهم.

وحرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن، منهم هاني سلامة، تومة، محمد رجب، المنتج حمدي بدر، مدير أعمال محمد حماقي، إدوارد، لقاء سويدان، إيهاب توفيق، هشام عباس، وحميد الشاعري.