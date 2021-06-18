تراند الفن: لهذا السبب عليك تناول الذرة المشوية.. تمد الجسم باحتياجاته من الذهب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أكد الدكتور محمد المخزنجي على احتواء الذرة المشوية على قيمة غذائية عالية، والعديد من الفيتامينات والمعادن وعلى رأسها عنصر الذهب، موضحا أن الشيء الذي لا يعرفه الباعة الفقراء وكثير من زبائنهم على عربات الذرة المتواضعة أنها تبيع الذهب، مؤكدا: «نعم الذهب بلا أي استعارة بلاغية»، فهذه الذرة الحلوة هي المصدر الطبيعي الأهم الذي يمد الأجسام بعنصر الذهب في شكل وحدات عضوية تلعب دوراً مهماً في كفاءة قيام الجهاز العصبي المركزي بعمله الخطير والحسّاس.

وأضاف «المخزنجي» عبر كتابه «مداواة بلا أدوية»: وفي حال عدم تناول الإنسان للذرة فترة طويلة، فإن الجسم يحصل على احتياجه من الذهب عبر تفاعلات كيميائية حيوية معقدة من عناصر المواد الغذائية الأخرى، وهي تفاعلات تشبه عمل الخيميائي الذي يحوّل المعادن المتواضعة إلى ذهب، لكن هذا يتطلب إنفاق طاقة هائلة كما يحدث في عمليات المعالجة الذرية لتحويل عنصر إلى آخر، ونحن لا نحسّ بهذه التحوّلات الجبّارة داخلنا لأنها تحدث تحت درجة حرارة أجسامنا العادية وبلا مسرّعات نووية أو قذائف نيوترونية أو غيرها، ثم إن الذرة الغضة تقدم لنا هذا الذهب دون حاجة لإنفاق طاقة كبيرة».

وتابع قائلا: «ليس الذهب وحده هو ما تمنحه الذرة الغضة لأجسامنا، فهي تحتوي – خاصة الذرة الصفراء – على مواد مضادة للأكسدة تقي الخلايا من أعطاب الشيخوخة المبكّرة وتحافظ على حيويتها وقتاً أطول، ومن هذه المواد مادتا ليوتين وزانثين التي تساعد على منع تنكّس اللطخة الصفراء بشبكية العين الذي يعتبر السبب الأساس في العمى لدى كبار السن والأصغر سنّاً في حالات نادرة».

وأوضح: ومن المواد المهمة في الذرة السكر الطبيعي الذي يبلغ محتواه حوالي 70% ويكون أفضل في أعقاب قطف العرانيس (القناديل)، لهذا يُنصح بشوي أو سلق الذرة مباشرة في اليوم نفسه بعد قطفها، بل في الدقائق الأولى بعد القطف وهو ما يفسّر طعمها الرائع الذي جرّبه معظم أبناء القرى وزائريها ممن حضروا حفلات شوي الذرة حول النيران الموقدة عند رؤوس الحقول ليلاً.

وتحتوي إضافة إلى السكر الذي أشرنا إليه على نحو 7% بروتين، و3% مواد دهنية، ومن فوائدها الطبية المذكورة في أدبيات الطب الشعبي والعربي أن مغلي شباشيلها «خيوطها» مدر للبول للتخلص من رمال الجهاز البولي، ومن الأوراق المغلّفة للحبوب يُصنع دواء مهدئ لآلام الكلى والمثانة. أما زيت الذرة الشهير فهو بديل صحيّ للدهون المشبّعة التي ترفع الكوليسترول الضار في الجسم.