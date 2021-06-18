تراند الفن: فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الإيرانية.. وخامنئي يدلي بصوته

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 07:09 صباحاً - فتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها، الساعة السابعة بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الجمعة، أمام أكثر من 59 مليون إیراني، يحق لهم الاقتراع للمشاركة في الدورة الثالثة عشرة للانتخابات الرئاسية.

وتجرى اليوم، انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

وأدلى المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي صباح اليوم، بصوته في المركز الانتخابي بحسينية الإمام الخميني، في الدقائق الأولى من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ 13.

وحث «خامنئي» الإيرانيين، على التصويت بعد الإدلاء بصوته، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

4 مرشحین يتنافسون لتولي منصب رئيس إيران

ویتنافس 4 مرشحین لتولي منصب رئيس إيران، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي.

وتجری الانتخابات الرئاسیة في إيران، مرة كل 4 سنوات ویحق للرئیس الإیرانی أن یجدد مرة واحدة فقط لا أكثر.

وکان المتحدث باسم اللجنة الانتخابية إسماعيل موسوي، أعلن في وقت سابق، «نتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، قبل ظهر يوم السبت»، مضيفا: «لقد وضعنا في هذه الدورة أسلوبا جديدا وهو أن نتائج كل مركز انتخابي سترسل في وقت واحد إلى وزارة الداخلية، وإلى مجلس صيانة الدستور، الأمر الذي سيساعد في تسريع جمع الأصوات وإعلان النتائج».

وكان رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية جمال عرف، قال في وقت سابق، إنه بناء على الاستطلاعات في المواقع الإلكترونية، فإن 37% إلى 47% من الإيرانيين سيشاركون في الانتخابات، وهناك أكثر من 59 مليون شخص يحق لهم الاقتراع».