تراند الفن: شريف دسوقي يكشف عن أول أعماله الفنية بعد بتر ساقه: هشتغل مع الطلبة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 07:09 صباحاً - تحدث الفنان شريف دسوقي عن أول أعماله السينمائية خلال الفترة المقبلة، بعد بتر ساقه، ودخول أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج والتأهيل النفسي، حتي يقوم بتركيب الطرف الصناعي، ويعود لمزاولة أعماله الفنية من جديد.

وعن أحدث أعماله الفنية قال، «فيلم روائي قصير مع طلبة المعهد العالي للسينما، وسوف أذهب لهم من أجل التصوير خلال الأسبوع المقبل لأن المشاهد معظمها وأنا جالس».

وبشأن مشاريعه الأخرى أوضح دسوقي لـ «الوطن»، «المشاهد التي بها حركة سوف ينتظرون شهر ونصف مر منهم 25 يوماً، وسيتم تركيب الطرف الصناعي ثم أقوم بجلسات العلاج الطبيعي».

شريف دسوقي بعد بتر إحدى ساقيه: الحمد لله قطعوا حتة صغيرة

كان الفنان شريف دسوقي، قال في أول حوار لـ«الوطن»، إنه عندما كان في مرحلة الإفاقة من البنج، سمع الأطباء يقولون: «مين هيقول له إن رجله اتقطعت»، فعلمت ما حدث لي، وحركت يدي من تحت الغطاء وقلت: «الحمد لله قطعوا حتة صغيرة».

وتابع: «أول شيء فكرت فيه وقتها أنني أريد الوضوء والصلاة وشكر الله سبحانه وتعالى، لأنني لست طمعاناً في الدنيا، ولا أريد أن أتنافس مع أي شخص على أي شيء، فأنا مخزِّن بكاء يكفي العالم، ولكن ليس لبتر قدمي، وإنما لاكتشافي أشخاصاً خذلوني في الحياة، فبتر قدمي ليس إصابة لشريف دسوقي، ولكنه استشفاء وتعافٍ من أشخاص كنت مجبراً عليهم، كانوا يلقون عليَّ باستمرار اللوم، فيقولون تارة: «ده كان مريض نفسي من 20 عامًا»، وتارة أخرى: «كان بيدرب الشباب ويزعق ويشتم».