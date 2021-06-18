فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 08:09 صباحاً - قالت المطربة هيفاء وهبي، عبر موقع إنستجرام، إن كليبها الجديد «لو كنت» والذي يشاركها فيه الغناء الفنان أكرم حسني، تصدر تريند اليوتيوب في 3 دول عربية وهي مصر ولبنان والأردن. الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني. كلمات أغنية «لو كنت» ويحمل كليب «لو كنت» طابعا كوميديا خفيفا، أحبه الجمهور وردده وهو لون جديد على اللبنانية هيفاء وهبي وتقول كلمات الأغنية.. لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بمبي انا قلبي عمره ما يلعب بيه عيال لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلاتمش عايز أكون كلام أنا عايز أكون سُكات لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات وقبل طرح الكليب اطلق الفنان أكرم حسني هاشتاج لو كنت تفاعل معه الجمهور بشكل كبير والفنانين وتصدر التريند

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هيفاء وهبي وأكرم حسني يتصدران التريند في 3 دول بينها مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.