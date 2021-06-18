تراند الفن: عاجل.. «الأمم المتحدة»: عدد النازحين بسبب الحروب وصل إلى 82 مليونا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏11 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة

قالت منظمة الأمم المتحدة، إن عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم تضاعف في السنوات الـ10 الأخيرة، ليصل إلى أكثر من 82 مليونا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية. وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك ‏لوكوك، أعلن الثلاثاء الماضي، تخصيص 135 مليون دولار من الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ التابع ‏للأمم المتحدة، لتعزيز العمليات الإنسانية في 12 دولة في أفريقيا والأمريكيتين والشرق ‏الأوسط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

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