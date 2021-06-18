تراند الفن: الجامعات: انتظام الامتحانات.. وانتهاؤها بدءا من يوليو بغالبية الكليات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 08:09 صباحاً - تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2020-2021، وذلك وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، وأكد عدد من رؤساء الجامعات أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحين أنها بدءا من يوليو المقبل ستنتهي بغالبية الكليات تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 2020-2021 تسير بصورة منتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مؤكدا أنها تسير وفقا لمنظومة التعليم الهجين، موضحا أنه من المقرر أن تنتهي بدءا من شهر يوليو المقبل بغالبية الكليات تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أن غالبية الامتحانات بنظام البابل شيت بالعديد من الكليات، منوها بأنها ساهمت في تقليص نسب الغش.

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 من حيث التشديد على إلزام جميع منتسبي الجامعة بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، مؤكدا أن حالات الاشتباه التي تم رصدها حتى الآن لا تتعدى أصابع الأيدي الواحدة.

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل إن الامتحانات تتم وفقا لمنظومة التعليم الهجين وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أنه بدءا من شهر يوليو المقبل ستنتهي الامتحانات بغالبية كليات الجامعة، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن الامتحانات حتى الآن.

وأكد رئيس جامعة المستقبل أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لحماية جميع منتسبي الجامعة من الإصابة بأي مرض.