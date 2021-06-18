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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن 23 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
قنا – عبدالرحمن القرشي:
لقي طفل في السادسة عشر من عمره مصرعه بعد سقوطه من القطار في محطة خزام، بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.
تلقى مدير الأمن اللواء محمد أبو المجد إخطارًا من غرفة العمليات بمصرع الطالب محمد أبوالحجاج أبوالسعود (16 عامًا)، إثر سقوطه من القطار بمحطة خزام في قوص.
جرى نقل الجثة من قبل سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى قوص، وحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصرع طفل سقط من قطار جنوبي قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.