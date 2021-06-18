تراند الفن: مصرع طفل سقط من قطار جنوبي قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

لقي طفل في السادسة عشر من عمره مصرعه بعد سقوطه من القطار في محطة خزام، بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد أبو المجد إخطارًا من غرفة العمليات بمصرع الطالب محمد أبوالحجاج أبوالسعود (16 عامًا)، إثر سقوطه من القطار بمحطة خزام في قوص.

جرى نقل الجثة من قبل سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى قوص، وحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.​