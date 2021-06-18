تراند الفن: حريق قرب عاصمة كوريا الجنوبية.. ومصرع 7 طلاب في حادث سير بالسودان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 08:09 صباحاً - تعرضت عدد من الدول خلال الساعات الماضية لعدة حوادث، منها الحريق الذي شهدته كوريا الجنوبية، واندلع في مركز توزيع تابع لشركة «كوبانج»، ما أسفر عن احتجاز أحد رجال الإطفاء في مبنى المركز، وشهدت الصين، انهيار سقف في منجم للفحم شمال البلاد، واستطاعىت السلطات من إنقاذ جميع الأشخاص الـ7 المحاصرين في المنجم.

وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم، إن حريقا اندلع، أمس الخميس، في مركز التوزيع التابع لشركة «كوبانج» لا يزال مستمرا، مشيرة إلى أن رجل إطفاء حوصر بداخله.

وكان 4 أشخاص، تمكنوا من الخروج، ونقل أحدهم إلى المستشفى مصابا بالجفاف، وفقا لما ذكره موقع «كوريا تايمز».

المبنى يحتوي على كمية كبيرة من مواد التعبئة القابلة للاشتعال

ويحتوي المبنى على كمية كبيرة من مواد التعبئة القابلة للاشتعال بما يشمل الأوراق والصناديق والبلاستيك واللاصقات.

وبدأ الحريق في الطابق الأرضي من مبنى شركة التجارة الإلكترونية العملاقة المكون من 4 طوابق في إيتشيون، نحو 80 كيلومترا جنوب العاصمة «سول»، صباح أمس الخميس.

وقالت السلطات الكورية الجنوبية، إنه على ما يبدو نجم عن شرارة من منفذ كهربائي، فيما دخل رجل إطفاء «52 عاما» إلى الطابق السفلي صباح أمس الخميس، للبحث عن الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الخروج، لكنه لم يخرج بعد من المبنى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأوضح مسؤول في الإطفاء: «سنستمر في مواصلة البحث بمجرد أن يصبح من الممكن دخول المبنى»، مضيفا: «ما زلنا لا نعرف متى ستخمد النيران».

وامتد الحريق من الطابق الأرضي إلى باقي المبنى وبدأ في الكشف عن إطار المبنى، فيما قال رجال الإطفاء إنهم يستخدمون خراطيم رش المياه حاليا، لإخماد الحريق خوفا من أن يؤدي إلى انهيار المبنى.

وفي الصين، قال رجال الإنقاذ، اليوم، إنهم أنقذوا جميع الأشخاص الـ7 الذين كانوا محاصرين على إثر انهيار سقف منجم فحم في «مقاطعة شانشي» شمالي البلاد.

وتم إخراج عمال المنجم من النفق بعد محاصرتهم، لمدة يومين في «منجم تاييه للفحم» الذي يشغله شركة شانشي جينليو للطاقة في محافظة لينشيان.

وفي سياق متصل، قالت السلطات الصينية، اليوم، إنه تم اعتقال 8 أشخاص مشتبه بهم لصلتهم بانفجار غاز، أسفر عن مقتل 25 شخصًا في مقاطعة «هوبي» وسط البلاد، وقالت حكومة مدينة شييان في بيان، إن المدير العام لشركة الغاز، لقبه هوانج من بين المحتجزين.

وكان انفجار هز مبنى سوق تجارية من طابقين في مجتمع سكني في حي تشانجوان في شييان، في 13 يونيو الجاري، ما أسفر عن مصرع 25 شخصا وإصابة أكثر من 100.

ووجد تحقيق أولي أن الشركة التابعة لشركة «تشاينا غاز»، لم تقم بدوريات وفحوصات خطوط أنابيب الغاز بشكل صارم كما هو مطلوب وكانت هناك عيوب خطيرة في تشغيل المرافق ذات الصلة.

مقتل 7 طلاب وإصابة 12 آخرين في حادث سير قرب عاصمة ولاية جنوب دارفور

وفي السودان، لقي 7 طلاب مصرعهم وإصابة 12 آخرين بحادث سير، قرب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور الواقعة في غربي السودان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال المدير التنفيذي لمنطقة شرق جبل مرة في الولاية طاهر أحمد، إن الحادث وقع في أثناء توجه حافلة تقل الطلاب إلى مراكز امتحانات الشهادة الثانوية في منطقة مرشينج شمال مدينة نيالا حاضرة الولاية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وفي اليونان، قالت الشرطة، أمس الخميس، إن رجلا، ادعى من قبل أن لصوصا اقتحموا منزله وخنقوا زوجته أمام رضيعهما «11 شهرا»، واعترف بأنه القاتل بعد ما يزيد على شهر تقريبا من إبلاغه عن الهجوم في ضاحية بالعاصمة «أثينا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضحت الشرطة اليونانية في بيان، أن «فك لغز جريمة قتل امرأة يونانية في العشرين من عمرها يوم 11 مايو 2021»، مضيفة أن زوجها «33 عاما» اعترف بالذنب.

وكان الرجل الشاهد الوحيد في القضية، وقال للمحققين إن 3 لصوص اقتحموا منزله وقيدوه وخنقوا زوجته، فيما بعد ظهور أدلة جديدة من كاميرات المراقبة في المنزل وساعة يد ذكية كانت زوجته ترتديها، تم احتجاز الرجل واستجوابه لفترة مطولة.

وأشار مصدر في الشرطة، إلى أن الرجل قال إن مشاجرة وقعت بينه وبين زوجته قبل الجريمة.

وفي الولايات المتحدة، اعترف الزوجان مارك وباتريسيا ماكلوسكي اللذان هددا محتجين من حركة «حياة السود مهمة» بالسلاح في مدينة «سانت لويس» الأمريكية أمام المحكمة، بالتهم المنسوبة إليهما.

وقضت المحكمة بتغريم مارك ماكلوسكي بـ750 دولارا، وزوجته بألفي دولار، وحرمانهما من حمل السلاح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واشتهر الزوجان في الصيف الماضي بعد أن رصدتهما كاميرات الصحفيين، وهما يشهران السلاح في وجه المحتجين أمام منزلهما في «سانت لويس» بولاية ميزوري الواقعة في منطقة الغرب الأوسط من الولايات المتحدة، أثناء المظاهرات في 28 من يونيو الماضي.