تراند الفن: نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.. احصل على نتيجة إعدادية القاهرة مجانًا (ظهرت الآن)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏19 دقيقة مضت آخر الأخبار 8 زيارة

كتب – محمد نصار: أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الحصول على نتيحة الشهادة الإعدادية من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية بشكل مجاني. ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الرابط التالي وإدخال رقم جلوس الطالب. كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن إتاحة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الاتصالات الهاتفية. وقالت المديرية عبر تنويه على موقعها الرسمي: ظهرت الآن نتيجة آخر العام للشهادة الإعدادية لعام 2021 اتصل الآن من أي تليفون أرضي على 09000100 أو من أي محمول على 5757 واعرف نتيجتك”.​

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