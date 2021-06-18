نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده اليوم الجمعة الموافق 18 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض بنده وهايبر بنده اليوم والتي ينتظرها جميع المواطنين في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تعد من افضل العروض و التي تقدم جميع ما يحتاجه كل بيت من مستلزمات و المنتجات الغذائيه من فواكه وخضروا ت ومعلبات ولحوم طازجه كما تحتوي عروض بنده وهايبر بنده علي جميع الأجهزة والأدوات المنزلية بخصومات كبيره للغايه كي يستفيد الجميع من تلك التخفيضات الكبيرة المقدمة في جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده.

عروض بنده وهايبر بنده اليوم

تحتوي عروض بنده وهايبر بنده علي جميع أنواع المساحيق و المنظفات التي يحتاجها كل بيت حيث تقدم صابون اليدين المضاد للبكتريا ديتول بسعر 18.95 ريال سعودي و صابون سائل لليدين بسعر 21.95 ريال سعودي و سائل تنظيف مضاد للبكتريا بسعر 16.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي كريم مبيض للوجه ومرطب للجسم بسعر 19.95 ريال سعودي.

تشمل عروض بنده جميع انواع البسكويت الذي يحبه الجميع الصغار والكبار حيث تقدم المعمول بالتمر بسعر 18.95 ريال سعودي و البسكويت المصري الطويل و الكروسان 5 حبات بسعر 8.95 ريال سعودي و الكب كيك بسعر 11.95 ريال سعودي و دونات السكر و الخبز الصغير كل ذالك تقدمه عروض هايبر بنده بخصومات تصل الي 50% في جميع المتاجر والاسواق.

تشمل عروض هايبر بنده جميع أنواع الجبن والزيتون حيث تحتوي علي الجبن حلوم استرا بسعر 36.95 ريال سعودي و جبن ابدام بسعر34.95 ريال سعودي و جبن رومي بسعر 32.95 ريال سعودي و لبنه المراعي 19.95 ريال سعودي و مربي التوت الشامي بسعر 13.95 ريال سعودي فقط.

كانت هذه عروض بنده وهايبر بنده اليوم والتي قدمنا لكم من خلالها مجله العروض والتي يتواجد بها جميع المنتجات كي تتعرفوا عليها وتستفيدوا من تلك التخفيضات علي جميع المنتجات الغذائيه والمنظفات و جميع أنواع الأجهزة المنزلية من أدوات كهربائيه بخصومات كبيره للغايه.

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