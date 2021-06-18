تراند الفن: مزارعو فارس بأسوان يبدأون حصاد المانجو: التيمور والزبدة أبرز الأنواع

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 09:09 صباحاً - بدأ مزارعو قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو شمال غرب محافظة أسوان، اليوم،

بداية حصاد محصول المانجو

والذي يعتبر أول جني على مستوى الجمهورية نظراً لحرارة وجو محافظة أسوان، كما كان الحال في توريد القمح للشون والصوامع، وتابعت «الوطن» في بث مباشر اليوم،

قال الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس منطقة أسوان الأزهرية السابق، وصاحب إحدى الأراضي الزراعية بقرية فارس، «الحمد لله على بداية حصاد محصول المانجو، وبالرغم أنه ليس كالأعوام الماضية، لكن تم بيع المحصول وبداية بشائره وحصاده ونقله للشوادر سواء في محافظة أسوان أو إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري، مضيفا أن المانجو في قرية فارس كانت

10 آلاف فدان زراعة بقرية فارس

نظراً لجو أسوان وطبيعة أرضه.

وتابع «عبدالحميد»، الأراضي الزراعية في قرية فارس بتوسعاتها الجديدة تصل لحوالي 10 آلاف فدان، غالبيتها محصول المانجو ثم نخيل البلح، والحقيقة كل التحية لشباب قرية فارس ومزارعيها الذين توسعوا خلال السنوات الماضية واستصلحوا آلاف الأفدنة في الناحية الصحراوية، واجتهدوا في نوعية المانجو حتى أصبح عدد كبير من أبناء القرية يصدر المانجو إلى الدول العربية بل وإلى أوروبا.

أنواع المانجو: التيمور والهندي المنشاوي

وقال محمد عثمال السبال، أحد مزارعي المانجو في قرية فارس، إن القرية تشتهر بزراعة المانجو، ولديها العديد من أنواع المانجو مثل «الزبدة، العويس، الجلك، الصديق، التيمور، الهندي المنشاوي، التومي والكيت»، وغيرها من أنواع يتم زراعتها داخل قرية فارس لعذوبة أرضها وصفاء نيلها، حيث يتم سحب المياه من خلال طلمبات ري من النيل مباشرة إلى الأراضي، ولذلك فالمانجو في فارس لها مذاق خاص عن بقية أنواع المانجو في المحافظات الأخرى.

المبيدات والكمياويات الزراعية

وطالب «السبال» بضرورة تيسير الكيماويات والمبيدات بسعر رخيص، حتى يستطيع المزارعون مقاومة الحشرات وكل ما يتعلق بأمراض الزرع، وكذلك التيسير في أسعار الكهرباء التي من خلالها نستطيع تشغيل طلمبات ضخ المياه للأراضي الزراعية، قائلا: «نحن على يقين أن الخير يعم على الجميع، وهدفنا كمزارعين بقرية فارس أن نكون أفضل قرية زراعية على مستوى الجمهورية».



