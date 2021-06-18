تراند الفن: سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 18-6-2021 في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 09:09 صباحاً - سجلت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في محلات الصاغة اليوم الجمعة الموافق 18 يونيو، وثبت سعر جرام الذهب عيار 21 عند نفس النقطة التي انتهت بها أمس حيث شهد المعدن الأصفر تراجع كبير في كافة الأعيرة .

وتقدم «الوطن»، في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 18، وسعر الجنيه الذهب، وكيلو الذهب، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم الجمعة بين 872 و874 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 763 و765 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم بين 654 و656 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6104 إلى 6120 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

وسجل سعر كيلو الذهب في بداية التعاملات اليوم نحو 872.000 إلى 874.286 جنيه.

السبب وراء ارتفاع المعدن الأصفر

وفي تصريح سابق، قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن الارتفاع في سعر الذهب دائمًا ما يكون سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.

رصيد الذهب والاحتياطي الأجنبي لمصر

يشار إلى أن البنك المركزي المصري، قد أعلن ارتفاع رصيد الذهب في مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر، بمقدار يصل إلى 500 مليون دولار تقريبا؛ وارتفع من نحو 3.705 مليار دولار في أبريل 2020، إلى نحو 4.12 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.