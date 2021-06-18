فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية العقال القبلي بمركز البداري بمحافظة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي. كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية العقال القبلي بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن وقوع مصابين. وانتقل فريق من مباحث المركز وسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم «3829 ى ع ا»، وذلك امام قرية العقال القبلي بدائرة المركز. وكشفت التحريات التي قام بها فريق من مباحث المركز، عن أن سبب الحادث السرعة الزائدة، وأسفر عن إصابة كل من؛ «علاء.ا.ع» 15 عامًا، «عصمت.ع.م» 60 عامًا، «حسن.ا.ع» 25 عامًا، «مروة.أ.ق» 23 عامًا، «إخلاص.ع.ع» 23 عامًا، و«مدحت.م.ع» 20 عامًا، وجميعهم مقيمين بمركز البداري. وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث، وإخلاء الطريق للمارة، ولا يوجد خسائر في المال العام، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجارِ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إصابة 6 في حادث انقلاب «ميكروباص» بأسيوط (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.